Survivor Voleybol oyununu kim kazandı?

Survivor'da voleybol oyununda Survivor yarışmacıları Evrim ve Nisa'ya karşı ve Acun Medya takımı karşı karşıya geldi. Ödülü açıklayan Ilıcalı, "Eğer biz kazanırsak, bizi tutanlar pilav, et, salata ve tatlı yiyecek. Karşı takım kazanırsa onları tutanlara ise karışık ızgara et, yoğurt, salata, içecek ve 3 çeşit tatlı veriyorum" dedi.Survivor'ın 30 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı ve İrem Kanan, Evrim Keklik ve Nisa Bölükbaşı'na karşı mücadele sergilediler. Diğer yarışmacıların ve ekran başındaki izleyicilerin heyecanla izlediği karşılaşmada her iki takım da taktir edilecek performans sergiledi. Mücadelenin galibi 3-2 skorla Acun Ilıcalı ve İrem Kanan oldu. Acun Ilıcalı iki yarışmacıya sürpriz yaptı.Survivor son bölümde Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'dan oluşan Acun Medya takımına karşı karşı Evrim ve Nisa mücadele etti. Oyun öncesinde Cemal Can dışında kızların takımını destekleyen olmadı. Maçta durum 2-2'ye geldi ve kazanan 5. sette belli oldu. Son sette rakibine üstünlük kuran Acun Medya takımı maçı kazanmayı başardı. Oyunu kaybeden Evrim ve Nisa'ya jest yaparak kendilerinin de ödülden yararlanabileceğini söyledi.Ancak Evrim ve Nisa kendilerini destekleyen Cemal Can'ın ise ödüle dahil edilmeyen tek kişi olacağını öğrenince sürpriz bir karar aldı. Evrim ve Nisa kek, bisküvi ve yiyeceklerden oluşan ödülü almayacaklarını açıkladı.Survivor'da Acun Medya'yı destekleyen yarışmacıların yemek ödülleri adalarına gönderildi. Evrim, Nisa ve Cemal Can ise ödülden yararlanamadı. Yasin ise gelen yemekleri yemeyi kabul etmedi ve "Kızlar aç uyurken bu yiyecekleri yiyemem" dedi.