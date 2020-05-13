Survivor tavla oylama nasıl yapılır? Tavla oylaması

Yeni görev tavla yapmak. Görevin ödülü ise browni. Acun Ilıcalı daha önce Mert'in itiraz etmesi nedeniyle oylamayı değiştirdiğini açıkladı. Mert insanların gönüllülere merhamet duygusu ile oy verdiğini söylemişti. Bu nedenle artık görev oyununda oylama yaparken hangi takımın olduğu belli olmayacak.

13 Mayıs 2020 08:18
Survivor tavla oylama nasıl yapılır? Tavla oylaması
Survivor yarışmasında görev ödülünde iki takım da tavla yaptı. Yaptıkları tavlalar Survivor'da kazananı belirlemek için oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda kazanan takım verilen ödülü kazanacak. Tavlayı yapan Ünlüler ve Gönüllüler arasında büyük rekabet devam ediyor. Ödülü kazanmak için devam eden oylamaya siz de oyunuzla beğendiğiniz tavlaya oy verebilirsiniz...


Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı?

Şarkı yarışmasını kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımının yaptığı müthiş şarkı ile büyük bir beğeni topladı. Hazırladığı beste ile büyük bir ilgi topladı. Ünlüler takımı dün ada konseyine rahat bir şekilde gitti. Çünkü dün akşam bir eleme adayı çıkarmadılar. Bu akşam kaybeden takım bir eleme adayı belirleyeceği için iki takım içinde stresli bir gün olacak. Fakat oyunu gönüllüler alırsa iki takımdan 3'er aday eleme potasına girecek. Aslında bugün yayınlanacak olan 72.bölümde oyundan çok ada konseyinde yaşanacaklar herkes tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın verdiği bir haber sonrasında yarışmacıların ağladığı ve neden ağladıkları merakla araştırılmaktadır.

SURVIVOR'DA BU HAFTA GÖREV OYUNUNU KİM KAZANDI?

Geçen hafta yapılan Survivor 2. dokunulmazlık oyunu sırasında Ünlüler ile Gönüllülere yeni görevleri verilmişti. Buna göre takımlar, bilinen bir şarkıya yeni sözler yapıp besteleyeceklerdi. Survivor 2020'de takımların yaptıkları şarkıların hangisi güzel izleyiciler karar verdi. Buna göre Survivor'da şarkı yarışmasını kazanan takım gönüllüler oldu. Gönüllüler, bu oyunu kazanarak 4 kere üst üste görev oyununu kazanmış oldu.



DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİMLER KAZANDI?

Survivor 2020'de Cumartesi ve Pazar günleri iki dokunulmazlık oyunu oynandı. 9 Mayıs Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler, 10-8 skorla kazandı. Böylece Ünlüler, hem dokunulmazlığı hem de erzak paketini kazanmış oldu. 10 Mayıs Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler 10-4 gibi farklı bir skorla Gönüllüler kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da Cumartesi ve Pazar günü ada konseylerinde dokunulmazlığı kaybeden takım eleme adayı belirledi. 9 Mayıs Cumartesi günü Survivor 2020'de dokunulmazlığı Gönüllüler kaybetmiş. Yapılan ada oylamasında Gönüllülerde adı en çok yazılan isim Berkan oldu ve Gönüllülerin ilk eleme adayı oldu.

Survivor 2020'de 10 Mayıs Pazar günü ada konseyi bu sefer Ünlüler için toplandı. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı içinden eleme potasına gönderilen isim ise Mert oldu.

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