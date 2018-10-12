Survivor Taner, Arda Turan'ı boks maçına davet etti

Popçu Berkay'ın burnunu kırarak vukuatlarına bir yenisini daha ekleyen futbolcu Arda Turan'a Survivor Taner'den boks maçı daveti geldi.

12 Ekim 2018 15:55
Survivor Taner, Arda Turan'ı boks maçına davet etti
Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Taner Tolga Tarlacı, Berkay Şahin – Arda Turan kavgasına dahil oldu. Sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile Arda'ya mesaj yollayan Taner, "Erkek adamsan çıkar karşıma dövüşürsün" ifadelerini kullandı.
"ELALEMİN KARISINA LAF ATMAKLA ADAM OLUNMUYOR"

Taner, yayınladığı videosunda "Elalemin karılarına laf atmakla adam olunmuyor bu ülkede. Yapılanlar doğru olmadığı için cevabının futbol sahasında değil kafes dövüşünde verilmesini istiyorum. Bu yüzden de Arda Turan'ı kafes dövüşüne davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Sözcü

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