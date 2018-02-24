Survivor son bölüm izle | Survior ödül oyununu kim kazandı? Survivor Emre İpek
Survivor son bölüm izle | Survior ödül oyununu kim kazandı? Survivor Emre İpek
Survivor 2018 yine televizyonlara hızlı bir başlangıç yaparken gün geçmiyor ki bir olay olmasın. Survivor kuralları gereği yarışmacılar açlıkla yarışırken aynı zamanda Survivor olabilmek için yarışmaları geçip ödül kazanmak zorundalar. 2018 Survivor da her sezon olduğu gibi bu sezon da polemiklerin odak noktası oldu. İşte Survivor'ın yayınlanan son bölümü ve Survivor yarışması detayları...
Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı, Hakan Hatipoğlu ile Gamze'nin yerine kim geldi? sorularının cevabı belli oldu. Meyve tabağı ve iletişim ödülünü All Star takımı kazandı. Gönüllüler takımına Gamze'nin yerine İpek Yaşar, Hakan'ın yerine ise Emre katıldı. Survivor'da bugünkü ödül oyununu kazanan takım ise Survivor Romanya ile karşılaşmaya hak kazanacak. İşte son bölümde yaşananlar.
Survivor son bölümde All Star takımı ile Gönüllüler takımı meyve tabağı ve teknoloji evinde hayranlarından gelen mesajları okuma ödülü için karşı karşıya geldi. 10. gündeki Mücadeleyi All Star 10-3 kazandı.
İpek Yaşar kimdir ?
Survivor'da gecenin sürprizi ise 2 yarışmacının Gönüller takımına katılması oldu. Survivor'a Gamze'nin yerine İpek Yaşar katıldı. 27 yaşındaki İpek, Galatasaray A Takımı'nda forma giymiş milli su topçu. Aynı zamanda atlet olan İpek, crossfit hocalığı yapıyor.
Emre kimdir ? Hakan'ın yerine ise Emre katıldı. Adanalı, olan Emre Eskişehir'de yaşıyor. Emre'nin ilk sözleri "Elimden geleni ardıma koymam, ben sınırlara karşı doğdum. Tecrübeye ayrıca zorluğa doymam" oldu.