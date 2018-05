Survivor son bölüm izle | Survior ödül oyununu kim kazandı? Survivor Emre İpek

Emre kimdir ?

Hakan'ın yerine ise Emre katıldı. Adanalı, olan Emre Eskişehir'de yaşıyor. Emre'nin ilk sözleri "Elimden geleni ardıma koymam, ben sınırlara karşı doğdum. Tecrübeye ayrıca zorluğa doymam" oldu.





Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı, Hakan Hatipoğlu ile Gamze'nin yerine kim geldi? sorularının cevabı belli oldu. Meyve tabağı ve iletişim ödülünü All Star takımı kazandı. Gönüllüler takımına Gamze'nin yerine İpek Yaşar, Hakan'ın yerine ise Emre katıldı. Survivor'da bugünkü ödül oyununu kazanan takım ise Survivor Romanya ile karşılaşmaya hak kazanacak. İşte son bölümde yaşananlar.Survivor son bölümde All Star takımı ile Gönüllüler takımı meyve tabağı ve teknoloji evinde hayranlarından gelen mesajları okuma ödülü için karşı karşıya geldi. 10. gündeki Mücadeleyi All Star 10-3 kazandı.Survivor'da gecenin sürprizi ise 2 yarışmacının Gönüller takımına katılması oldu. Survivor'a Gamze'nin yerine İpek Yaşar katıldı. 27 yaşındaki İpek, Galatasaray A Takımı'nda forma giymiş milli su topçu. Aynı zamanda atlet olan İpek, crossfit hocalığı yapıyor.