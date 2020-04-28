Survivor SMS Sıralaması (27 Nisan 2020)

Surviror SMS sıralaması belli oldu. SMS sıralamasında 27 Nisan yayınında da belli olduğu gibi 2 eleme adayı açıklandı. Salı günü yapılacak elemelere kadar diğer adaylar da belli olacak ve Survivor 2020 SMS sıralaması açıklanacak. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler için ada konseyinde SMS oylaması yapıldı. Sonrasında ise ada oylaması yaparak içlerinde bir eleme adayı belirledi. Survivor'da yeni eleme sistemine göre bu hafta yine iki takım için de SMS oylaması yapılmış ve her iki takımdan da birer eleme adayı çıkarılmış oldu.

28 Nisan 2020 02:20
Survivor SMS Sıralaması (27 Nisan 2020)
Survivor'da 1. ve 2. Eleme adayları açıklandı ve yarışmayı izleyenler takip etti. SMS sıralamasının büyük önem taşıdığı oylama öncesinde takipçilerin gözü ekran başında kaldı. Bunun sebebi kimin eleneceğini merak ediyor olmaları. Survivor'dan kim elenecek?, kimler eleme potasında? Yarışmada SMS sıralaması nasıl olacak? gibi bilgileri sizlere derledik. Salı günü yapılacak eleme konseyinde SMS sıralamasına göre ikişer eleme adayı daha çıkarılacak. Toplamda altı eleme adayı arasından en az SMS oyu alan kişi adaya veda edecek. İşte detaylar...
İlk eleme adayı Ünlülerden Yunus Emre olmuştu. İkinci eleme adayı 26 Nisan yayınında dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından Gizem oldu.

SURVIVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bugün dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bu yüzden ada konseyinde Gönüllüler takımı, bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Ada konseyinde bu akşam da Gönüllüler için SMS oylaması yapıldı. Gönüllüler takımında ismi yazılanlar; Yasin, Barış, Gizem oldu. Bu isimler arasında en çok yazılan kişi ise Gizem oldu.

SURVIVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ile Gönüllüler, Survivor'da bugün kritik bir dokunulmazlık oyunu oynadı. Oyun öncesinde Sercan'ın dokunulmazlık oyununda oynamayacağı açıklandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler, bu oyunu da kazanarak rakibini iyice zor duruma sokmak istiyordu. Ünlüler ise dokunulmazlığı kazanarak yeniden ivme kazanmak, durumu eşitleme için parkura çıktı. Kıyasıya geçen mücadeleden galip gelen ise 10-8 skorla Ünlüler oldu.



SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı, ada konseyinde yapılan oylama sonucu belli oldu. Son yılların en ilginç oylaması Survivor 2020 Ünlüler takımı tarafından yapıldı. Ünlüler takımında kutudan çıkan isimler; Elif, Sercan, Aycan, Emre, Aşkım oldu. Neredeyse herkesin birbirini yazdığı ada konseyinde Ünlüler takımından Yunus Emre, haftanın ilk eleme adayı oldu.



SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyunu için takımlardan üçer kişi parkura çıktı. İki kişi tarafından yürütülen el arabası üzerine oturmuş 3. kişi ise iki elindeki ve kucağındaki küpü düşürmeden taşımaya çalıştı. Yolda topladıkları 3 adet küpü, parkurun sonunda gösterilen yere astılar. Son olarak kum torbaları ile bu asılan küpler devrilmeye çalıştılar. Gönüllüler oyuna çok iyi başladı ve skoru 7-0'a kadar getirdiler. Buradan sonra Ünlüler yavaş yavaş arayı kapatmaya başladı. Sercan'ın sakatlanması ile Gönüllüler skoru 9-6 yaptılar fakat Ünlüler iki oyunu alarak 9-8'e taşımayı başardılar. Nefes kesen mücadelede 10-8 skorla dokunulmazlık oyununu, dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVIVOR 60. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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