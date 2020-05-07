Survivor Sercan Yıldırım'ın ailesinden isyan: 'Bursalılar bu kadar mı nefret ediyormuş?'

Bursaspor'un eski oyuncusu Sercan Yıldırım, Bursa taraftarını adeta ikiye bölmüş durumda. Futbolu bıraktıktan sonra Survivor 2020'ye katılan Yıldırım, Bursaporlu taraftarların son günlerde fikir ayrılığına düşmesine sebep oldu.Bursaspor'un altyapısından yetişip yıllarca yeşil-beyazlı formayı giyen,Yeşil-Beyazlılar'ın şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunun kadrosunda da yer alan Yıldırım yarışma porgramına devam ederken eski futbolcunun ailesi, Bursalılardan yeterli desteği göremediklerini belirterek adeta isyan bayrağını çekti. Yıldırım'ın babası şu paylaşımı yaptı;Yıldırım'ın annesi iseKonunun sosyal medyada alevlenmesinin ardından Bursasporlu taraftarlar da görüşlerini bildirmeye başladı. Bazı taraftarlar eski futbolcularına destek verilmesi gerektiğini ifade ederken, çoğunluk ise destek vermeyi reddetme eğiliminde.Paylaşımlar arasında en dikkat çekici yorum ise, "Biz destek olmayı da bilirdik. Bu camia birleşirdi, Sercan Yıldırım'ı yarışmada şampiyon yapardı. Ama ne yazık ki Galatasaray'a gidişini de, giderken söylediklerini de unutmadık. Şimdi desteği bizden değil Galatasaray'dan bekleyin" diyen bir taraftardan geldi.