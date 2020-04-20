Survivor Sercan Yıldırım'a ne oldu? (Survivor 19 Nisan)

Sevilen yarışma programı 2020 Survivor Sercan Yıldırım'a ne oldu diye soranların alacağı cevap belli oldu. Yayınlanan son bölümde Survivor Sercan Yıldırım'a ne oldu? sorusunun cevabı sakanlandığı belirtildi. Bir önceki gün yapılan tanıtımlarda ünlü yarışmacının sakatlandığı ve acılar içinde kuvrandığı görülmüştü. Bu şekilde tanıtımlarda hem yarışmacılar hem de TV8 ekranlarındaki izleyiciler büyük şok yaşadı. Yaşanan anlarda Sercan Yıldırım sırtından geçirdiği sakatlıkla acı içinde kıvandığı görüldü. Yaşananlara ilişkin bilgileri haberimizde takip edebilirsiniz...

20 Nisan 2020 07:45
Survivor Sercan Yıldırım'a ne oldu? (Survivor 19 Nisan)
Yaşanan sakatlık görüntüleri ile Survivor Sercan Yıldırım'a ne oldu? sorusunun cevabı da bulunmuş oldu. Video görüntülerinin yayınlanması ile Sercan Yıldırım'ın sakatlandığı ortaya çıktı. Sırtını çarparak büyük talihsizlik yaşayan futbolcu Sercan Yıldırım'ın acı içinde kıvrandığı ve hastaneye kaldırıldığı görüntüler izleyiciye gösterildi. Sırtını çarptığını söyleyen Sercan Yıldırım doktorlar tarafından ilk müdeheleyi aldı. Daha sonra Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Detaylar ve Sercan Yıldırım'a neler olduğu ile ilgili bilgileri bu sayfalarda bulabilirsiniz.


SERCAN YILDIRIM ACI İÇİNDE KIVRANDI

Survivor'da bu akşam Sercan Yıldırım'ın sakatlığı büyük korkuya neden oldu. Yarışma esnasında parkurdaki engele çarpan Sercan Yıldırım bel bölgesinden sakatlandı. Acı ile yere yığılan Sercan Yıldırım'a ilk müdahale Survivor doktoru tarafından yapıldı.

Sercan'ın sakatlığı tüm yarışmacıları korkuturken, ambulansla hastaneye götürüldü. Acun Ilıcalı Sercan'ın sakatlığı sonrasında açıklamalarda bulunarak tedavisi ardından son durumunu paylaşacağını ifade etti. İşte Sercan Yıldırım'ın korkuttuğu o anla...

SURVİVOR SERCAN KİMDİR?

Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.




SURVIVOR SERCAN YILDIRIM SAKATLANDIĞI ANLAR VİDEOSU

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