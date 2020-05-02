Survivor Sercan Yıldırım kimdir, nereli?

Survivor Sercan Yıldırım kimdir aslında ünlü bir futbolcudur. Futbolculuk kariyerinde Süper Lig Şampiyonluğu gören Survivor Sercan Yıldırım kimdir için Bursaspor ile adını duyurmuş ve ardından Galatasaray ve A Milli Takım'da forma giydiğini söylememiz yeterli değildir. 2008-2009 sezonuna fırtına gibi giren 1990 doğumlu golcü için PSV Eindhoven'ın talebi İbrahim Yazıcı'dan olumlu karşılık bulmadı. 2008 yılının son ayı ise Fenerbahçe'nin Sercan ısrarıyla geçildi. Sercan Yıldırım kimdir sorusunun cevabı için haberimize göz atabilirsiniz...

02 Mayıs 2020 01:35
Survivor Sercan Yıldırım kimdir, nereli?
Bursaspor ile adını duyuran Survivor Sercan Yıldırım kimdir dediğimiz gibi eski ünlü futbolcudur. Attığı gollerle Türk futbolunun yükselen yıldızıyken yaşadığı talihsiz olaylar nedeniyle formu düşmüştür. Acun Ilıcalı görüntüleri ünlüler takımına izleterek Sercan'ın yarışma alanını terk etmesine izin vermemişti. Peki, futbol kariyeri sonrası Survivor'a katılan Sercan kimdir, kaç yaşında?
SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi. Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.

SERCAN YILDIRIM PROFESYONERL KARİYERİ

Profesyonel kariyeri*Yıllar Takım Maç (Gol)2006-2011 Bursaspor 84 (23)2011-2016 Galatasaray 22 (2)2013 → Sivasspor (kiralık) 5 (1)2013 → Şanlıurfaspor (kiralık) 13 (3)2014 → Bursaspor (kiralık) 11 (1)2014-2015 → Balıkesirspor (kiralık) 31 (8)2015-2016 → Bursaspor (kiralık) 19 (4)2016-2018 Bursaspor 24 (2)2019 Giresunspor 0 (0)2019 Fatih Karagümrük 1 (0)Toplam 210 (44)

SERCAN YILDIRIM MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Millî takım kariyeri2005 Türkiye U-15 3 (1)2006 Türkiye U-16 10 (12)2005-2007 Türkiye U-17 12 (4)2007-2008 Türkiye U-18 8 (4)2007-2009 Türkiye U-19 17 (9)2008-2009 Türkiye U-21 4 (1)2009-2010 Türkiye 10 (2)



Profesyonel kariyeri öncesinde, çeşitli yaş kategorilerinde gösterdiği umut vadeden performansla evrensel bir ün kazanan genç oyuncu, Uluslararası Gençler Turnuvası'nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya'ya karşı mücadele eden Türkiye adına bir gol kaydetti. Turnuvanın ardından da 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edildi. Şubat 2006'da Türkiye 16 yaş altı millî takım ile Portekiz'de bir turnuvaya katıldı. Yetenek avcılarının radarına giren Sercan, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan'a toplam beş gol attı. Son maçta Portekiz'i boş geçse de "en değerli oyuncu" unvanını aldı. Londra'daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United tarafından izlenmeye başladı.

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KENDİSİNDEN BÜYÜKLERLE TOP OYNAMIŞTIR

Yaş olarak kendisinden iki yıl büyük rakiplere karşı mücadele eden genç yıldız adayı, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında boy gösterdi. Sercan Yıldırım, 2006 senesinin ilk bölümünde ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başladı. Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile İzmir'deki Ege Turnuvası'na katıldı. Takımının oynadığı tüm maçlarda gol atan Sercan, sırasıyla Belçika, Norveç ve Hollanda ağlarını birer kez sarstı, 5-3'lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında iki gol atan oyuncu, Hollanda ile oynanan ikinci maçta bulduğu gollerle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.



Turnuvayı beş maçta bulduğu altı golle tamamlayan Sercan Yıldırım, "gol kralı" ve "en değerli oyuncu" olmayı başardı. Sercan, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol kaydetti.



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