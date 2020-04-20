Survivor Sercan Yıldırım elendi mi?

Sercan Yıldırım elendi şeklinde meraklı bekleyiş sürdü ve yeni bölüm yayınlanana kadar bekleyiş devam etti. Survivor yarışmasının sevilen isimlerinden Sercan Yıldırım parkurdaki bir oyunda sırtından sakatlık yaşadı ve acı içinde yerde kaldı. Dpktorlar müdehale etti ve sonrasında ambulans ile hastaneye götürüldü. Bu sebeple yaşananlar izleyiciler tarafından büyük merak uyandırdı. Haberimizde Sercan Yıldırım'ın Survivor'dan elenip elenmediği bilgisine ulaşabilirsiniz.Survivor'da bu akşam Sercan Yıldırım'ın sakatlığı büyük korkuya neden oldu. Yarışma esnasında parkurdaki engele çarpan Sercan Yıldırım bel bölgesinden sakatlandı. Acı ile yere yığılan Sercan Yıldırım'a ilk müdahale Survivor doktoru tarafından yapıldı.Sercan'ın sakatlığı tüm yarışmacıları korkuturken, ambulansla hastaneye götürüldü. Acun Ilıcalı Sercan'ın sakatlığı sonrasında açıklamalarda bulunarak tedavisi ardından son durumunu paylaşacağını ifade etti. İşte Sercan Yıldırım'ın korkuttuğu o anlar...Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.