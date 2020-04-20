Survivor Sercan Yıldırım elendi mi?

Survivor'da yaşanan Sercan Yıldırım elendi mi? sorusu meraklı gözlerin bekleyişine sahne oldu. Yaşanan talihsiz sakatlık görüntüleri Sercan Yıldırım'ın elenme ihtimalini akıllara getirdi ve hayranları tarafından tedirginlik yarattı. Survivor 2020'de heyecan fırtınası tüm hızıyla sürerken gözler ünlü futbolcunun sakatlandığı anlara çevrildi. Sercan Yıldırım sakatlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sebeple yarışmacının elenip elenmediği merakla bekleniyor. Sercan Yıldırım'a ne oldu diyerek arama yapanların çoğu sonuçlarla karşılaştı.

20 Nisan 2020 07:45
Survivor Sercan Yıldırım elendi mi?
Sercan Yıldırım elendi şeklinde meraklı bekleyiş sürdü ve yeni bölüm yayınlanana kadar bekleyiş devam etti. Survivor yarışmasının sevilen isimlerinden Sercan Yıldırım parkurdaki bir oyunda sırtından sakatlık yaşadı ve acı içinde yerde kaldı. Dpktorlar müdehale etti ve sonrasında ambulans ile hastaneye götürüldü. Bu sebeple yaşananlar izleyiciler tarafından büyük merak uyandırdı. Haberimizde Sercan Yıldırım'ın Survivor'dan elenip elenmediği bilgisine ulaşabilirsiniz.

Sercan Yıldırım elendi mi? Cevap: Henüz elenmedi. Sercan Yıldırım hastanede tedavisi yapıldıktan sonra adaya tekrar döndü.

SERCAN YILDIRIM ACI İÇİNDE KIVRANDI
Survivor'da bu akşam Sercan Yıldırım'ın sakatlığı büyük korkuya neden oldu. Yarışma esnasında parkurdaki engele çarpan Sercan Yıldırım bel bölgesinden sakatlandı. Acı ile yere yığılan Sercan Yıldırım'a ilk müdahale Survivor doktoru tarafından yapıldı.



Sercan'ın sakatlığı tüm yarışmacıları korkuturken, ambulansla hastaneye götürüldü. Acun Ilıcalı Sercan'ın sakatlığı sonrasında açıklamalarda bulunarak tedavisi ardından son durumunu paylaşacağını ifade etti. İşte Sercan Yıldırım'ın korkuttuğu o anlar...

SURVİVOR SERCAN KİMDİR?

Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.




SURVIVOR SERCAN YILDIRIM SAKATLANDIĞI ANLAR VİDEOSU

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