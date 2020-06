Survivor Sembol oyununu kim kazandı? (5 Haziran 2020)

Survivor sembol oyununu kim kazandı 5 Haziran 2020 Survivor 98. bölümde on yarışmacı yarışt ve bireysel olarak sembol oyunu oynadı. 5 Haziran'da yayınlanan bölümde Survivor sembol oyununu Oyunda kazananın çeyrek finale direk kalacak olması, iki hafta dokunulmaz olacak olması yarışmacıları hırslandırdı. Survivor 2020'de Murat Ceylan, oyun öncesinde kuralları ve oyunun ödülünü açıkladı. Yarışmacıların her birine üçer can verildiği oyunda daha önce kazanılan her sembol için ise birer can daha eklendi. Bu şekilde en çok canı olan yarışmacı Mavi takımdan Nisa oldu.





Sembol oyununu Elif kazanarak çeyrek finale kalan ilk isim oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KIRMIZI TAKIM ALDI



Haftanın 7 günü izleyiciyle buluşan ve her bölümü büyük bir merakla beklenen Survivor 2020'de gerilim, rekabet ve heyecan her geçen gün artmaya devam ediyor. Survivor'da Kırmızı Takım ile Mavi Takım, yeni yapılanma sonrası ilk ödül oyununda karşı karşıya geldi. Sonucunun merak konusu olduğu mücadelede ödül oyununda hangi takım galip geldi? İşte Survior 2020 97. Bölüm Ödül Oyunu'nu kazanan taraf...







BERKAN VE BARIŞ ARASINDA GERİLİM



Survivor 2020 99. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Ekranların en çok izlenen programı Survivor'da yeni dönemin ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kırmızı takım ve Mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlığı kazanıp ada konseyinde eleme adayı çıkarmamak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. 6 Haziran 2020 Cumartesi akşamı ekrana gelecek Survivor 99. bölümde sinirlerin iyice gerildiği gözlerden kaçmıyor. Kırmızı takımdan Barış'ın önce Berkan ile ve ardından Yasin ile atışmaları dikkatleri çekiyor. Peki, Survivor 2020'de dokunulmazlığı kim kazanacak? Mavi takım mı Kırmızı takım mı? Her akşam farklı bir heyecan yaşatan Survivor'ın yeni bölümü her gün saat 20.00'da TV8 ekranlarında...



ANLAT BAKALIM YARIŞMASINI KIRMIZI TAKIM KAZANDI



Türk televizyonlarının efsane yarışması Survivor'ın 97. bölümünde Mavi Takım ile Kırmızı Takım ilk kez ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ödül oyununda kıran kıran mücadeleye sahne oldu ve Kırmızı Takım, Mavi Takım'a fark atarak oyunu kazanan ve ödüle ulaşan ekip oldu. Sonrasında ise bir Survivor klasiği olan Anlat Bakalım'da yeni takımlar ilk kez kozlarını paylaştı. Eğlenceli anlar yaşanan Survivor 2020 Anlat Bakalım'ı hangi takım kazandı? İşte yanıtı...











Survivor 2020 yeni bölümde yarışmacılar arasında eşleşmeler yapıldı. Kadın – erkek yarışmacı eşleşmelerinde yer aldığı oyunda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Karşılıklı oynanan oyunlar sonrasında canı biten yarışmacılar, teker teker oyundan çıktı. Kırmızı takımdan Sercan, Berkan ve Elif, birer canları ile son üçe kaldılar. Berkan, ilk olarak Sercan'ı yendi ve sonrasında Elif ise parkura çıktı. İki yarışmacı arasındaki mücadelede Berkan, parkurda takılınca tüm avantajı Elif'e kaybetti. Nefes kesen mücadele sonunda Survivor Elif, sembol oyununu kazanmış oldu. Böylece Elif, Survivor 2020'de çeyrek finale kalan ilk isim oldu. İki haftalık dokunulmazlık kazanan Survivor Elif, kazandığı ödülden seçtiği iki arkadaşının da faydalanmasını sağladı.

