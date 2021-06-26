(SURVIVOR ŞAMPİYONU) 2021 Survivor finalinde şampiyon açıklandı

Ünlüler takımından İsmail Balaban ile Gönüllüler takımından Yiğit Poyraz, yarı finalde yapılan elemeler sonrasında finale kalmayı başaran iki yarışmacı oldu. Sezon başından beri birçok SMS birinciliği kazanmış, performans yüzdeleri aynı olan iki finalistten İsmail Balaban Survivor 2021 şampiyonu oldu.

26 Haziran 2021 00:52
(SURVIVOR ŞAMPİYONU) 2021 Survivor finalinde şampiyon açıklandı
Ünlüler takımından İsmail Balaban ile Gönüllüler takımından Poyraz, bu akşam Survivor 129. bölümde şampiyon olmak için karşı karşıya gelecek. Galataport'ta canlı yayında Survivor şampiyon kim olacak belli oluyor.
Survivor yarışmasında finale kalan yarışmacılardan şampiyon olan isim İsmail Balaban oldu.

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SURVIVOR 2021 ŞAMPİYON KİM OLDU?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında şampiyonluk mücadelesi yaşandı. İki yarışmacı İsmail Balaban ile Poyraz şampiyon olabilmek içim aylar süren yarışmada finali gördü. Final mücadelesinde Survivor 2021 final şampiyonu ortaya çıkacak.

KİM ŞAMPİYON OLACAK?




Survivor yarışması finalinde iki yarışmacı finale kaldı. İsmail Balaban ile Poyraz isimli yarışmacılardan birisi Survivor 2021 şampiyonluğunu ilan edecek.

SURVIVOR KAZANAN KİM OLDU?

129. bölüm Survivor izle bölümünde şampiyon açıklanıyor. Verilen oylar ve hayranları tarafından yapılan büyük destek sayesinde finale kadar yürüyen İsmail Balaban ile Poyraz şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışıyor.

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SURVIVOR 2021 FİNALİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların fenomen yarışması Survivor finali bu yıl Galataport'da çekimleri yapılıyor. Alınan özel izinle Survivor finalinin çekildiği Galataport İstanbul Karaköy'dedir.

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