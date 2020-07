Survivor şampiyon kim? 2020 Survivor 14 Temmuz final izle

SURVIVOR 13 TEMMUZ İZLE, FİNALE KALANLAR BÖYLE AÇIKLANDI

Survivor şampiyon kim oldu? 2020 Survivor 1. kim, Survivor dün kim elendi bilgilerini içerek haberimizi derlemiş bulunuyoruz. 13 Temmuz'da yayınlanan bölümde Survivor yarışmasının 1 finalist ve 2 finalistleri ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarında belirlenen oylar açıklandı ve Survivor'ın yarın yapılacak finalistleri belli oldu. Survivor finale kim kaldı, survivor 1 finalist, survivor 2 finalist, survivor kimler finalde detayları için haberimizi ziyaret edebilirsiniz... 2020 Survivor yarışmasında finale kalan yarışmacı Barış mı, Cemal Can mı yoksa Yasin mi elendi bilgisi paylaşılıyor. Survivor yarışmasında finale kimlerin kaldığı açıklandı.Finale kalan isimler yine SMS oyları ile belirlendi ve Yasin, Cemal Can, Barış üçlüsünden birisi final öncesinde elendi. Survivor kim elendi, kim finalist oldu bilgilerinin ışığında artık son viraja girildi. Yapılan final oylamasının detaylarının yanı sıra 2020 Survivor finale kalanlar, Survivor finalistler TV8 ekranlarında yayınlandı. Survivor yarışmasında son kalan 3 yarışmacı arasında oylamaya gidildi ve en çok oy alan 2 yarışmacı finale kaldı.Survivor yarışmasında 13 Temmuz'da yayınlanan bölümde Yasin elendi. Yasin Survivor yarışmasında finale 1 gün kala elenen son isim oldu ve son 2 isim arasına kalmayı başaramadı.Survivor'da finale kalan ilk isim Barış oldu. Barış, Cemal Can ve Yasin'i geride bırakarak adını finale yazdırmayı başardı.2020 Survivor yarışmasında 2. finalist Cemal Can oldu. İddialı yarışmacı Cemal Can finale kalan isim olarak Barış ile birlikte finalde yarışmaya hak kazandı.Survivor Yasin Obuz için en renkli yarışmacı desek yanlış olmaz. Doğru bilgi olarak da eskiden sporcu olduğu, daha sonra yemek yarışmalarına katıldığını belirtebiliriz. Çocukluk yıllarında 2 yıl kadar da jimnastik yaptı. Voleybol, basketbol derken denemediği spor kalmadı. Sonunda sporu meslek olarak yapmak istediği için okuluna gitmeye karar verdi. Üniversite yıllarında fitness ile haşır neşir olarak profesyonel hale geldi.Bir diğer tutkusu da yemek olan Yasin, mutfağa girmek konusundaki merakıyla çeşitli mutfakların yemeklerini öğrenme kararı aldı.Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu.Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.Survivor 2020'nin 20 Nisan Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde ödül oyunu sırasında Barış ile Yasin kavga etti. Barış'ın kaybettiği sayı sonrasında ilk olarak sözlü tartışan ikili, sonrasında fiziki olarak kavgaya girişti. Takım arkadaşları tarafından güçlükle ayrılan ikili için ilk olarak oyun sırasında Acun Ilıcalı verilen kararı açıkladı. Görüntülerin detaylı olarak inceleneceğini söyleyen Acun Ilıcalı, Survivor Barış ve Yasin'i oyundan ihraç etti.İkili arasındaki kavga incelendikten sonra Survivor Yasin'in diskalifiye olup olmayacağı konusunda Acun Ilıcalı, ada konseyinde açıklama yaptı. Her iki tarafı dinledikten sonra Acun Ilıcalı, yarışmacı kaybetmek istemiyorum dedi. Yasin ve Barış'ın olaydan sonra sakinleşmesini iyi bir olay olarak gördüğünü söyleyen Acun Ilıcalı, iki yarışmacı, bundan sonra Gönüllüler takımının üç ödülden faydalanamayacak.