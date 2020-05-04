Survivor resim oyununu kim kazandı?

Survivor resim oyununun galibi belli oldu. Birkaç gün önce yapılan resimler oylamaya sunulmuştu ve Survivor resim oyununun kimin kazandığı 3 Mayıs yayınında açıklandı. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu öncesinde Ünlüler ile Gönüllülerin tablolarını Instagram hesabından paylaştığını ve 1.5 milyon beğeni aldığını söyledi. Sonrasında ise kazanan takımı açıkladı. Gönüllüler takımı, bu sefer Ünlüler takımına fark atarak görev oyununu kazandı.

04 Mayıs 2020 02:32
Survivor resim oyununu kim kazandı?
Survivor resim oyunu sonucu açıklandı. Yapılan oylama acunn.com üzerinden yapıldı ve en güzel resim halkın seçimiyle duyuruldu. Tablosu daha güzel seçilen Gönüllüler takımı, havuçlu kek kazandı. Acun Ilıcalı, kazanan takımı açıkladıktan sonra Ünlüler ve Gönüllere yeni görevi ve kazanacakları ödülü de açıkladı.
Survivor 2020'nin 3 Mayıs Pazar günkü bölümü TV8 ekranlarındaydı. Acun Ilıcaı, dokunulmazlık oyunu öncesi tablo - resim görevi kazananını ve yeni görev oyununu açıkladı. Öte yandan yeni görev oyununun ödülü ne sorusu da yanıt buldu.

Tablo - resim yarışmasının kazananı Gönüllüler Takımı oldu.




SURVIVOR 3 MAYIS PAZAR YENİ GÖREV OYUNU

Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu öncesi Ünlüler ve Gönüllüler'in yeni görevini açıkladı. Yarışmacılar, ünü bir şarkının sözlerini tekrardan yazacak. Kazanan takım ise cheesecake yiyecek.

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020'de haftanın ilk eleme adayı, ada konseyinde belli oldu. 2 Mayıs Cumartesi günü Survivor 64. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunu ve dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler, Survivor ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Kadın yarışmacılar arasındaki dengeyi bozmamak için Gönüllüler takımı, ada oylamasında sadece erkek yarışmacıları yazmak zorunda kaldı. Gönüllüler takımının oylamasında dört yarışmacının ismi çıktı. Bu isimler; Yasin, Cemal Can, Ardahan ve Berkan oldu. Bu isimler arasında ise adı en çok yazılan Berkan, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.



SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde iki takım dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Gönüllüler takımından Nisa'nın dokunulmazlık oyununda yer alamayacağı açıklandı. Her iki takım da dokunulmazlığı kazanıp akşama yapılacak ada konseyini rahat geçirmek isterken eleme adayı da çıkarmak istemiyordu. Sayıca azalan takımlar, oyunda sürekli şekilde parkura çıkmak zorunda kalıyor ve önceki oyunlara göre daha çok efor sarf etmek zorunda kalıyorlardı.



Gönüllüler oyunun başında skorda üstünlüğü ele geçirse bile Ünlüler takımı geriden gelip yetişti ve skoru ilk olarak 5-5'e getirdi. Daha sonra üstünlüğü ele geçirdi ve skoru 9-6 yaptı. Sonraki iki oyunu alan Gönüllüler, skoru 9-8'e getirdiler. Son oyunda ise Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Cemal Can parkura çıktı. Ersin atışlardaki başarısını bir kez daha gösterdi. Ve takımına dokunulmazlık oyununu kazandırdı. Ve Survivor'da ilk dokunulmazlığı 10-8 skorla kazanan takım ünlüler oldu.

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