Survivor potada kimler var 2020 (Ünlülerde kim aday oldu)

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı birazdan ada konseyinde haftanın ikinci eleme adayı için oy kullanacak. Peki, 2020 Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu, kim elenecek?

EZGİ - 5 OY

YUNUS EMRE - 3 OY

Acun Ilıcalı ise konu hakkında "Sercan Nisan konusunun bizim programlarda konuşulmamasını rica etmiştim. Ortada bir genç kız var. Bir futbolcu var. Biz olanı veriyoruz. Görüntüleri kullanmamızın sebebi konunun bir yere bağlanmasıydı. Nisa da tavrını gösterdi. Kızcağız bize emanet, ailesi var. Bir düşünen hep beraber. İlgi gösterilmiş, bu da olabilir." şeklinde konuştu.

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.

Survivor Sercan Yıldırım Nisa'ya açıldı ve ağabey cevabını aldığında duygularını ilk kez açıklayarak sosyal medyanın gündemine düştü. Sercan Yıldırım Nisa'ya bir süredir platonik olarak aşık olduğu biliniyordu. Bu şekilde Sercan Yıldırım bir süre Survivor'da sevgili olabilir miyiz diye düşünüyordu ve kararını verip Nisa'ya açılma kararı aldı. Günlerdir konuşulan Nisa ile Sercan Yıldırım sevgili mi? diye düşünenler olduğundan dolayı konu büyük ilgi çekti ve Survivor 17 Nisan yayınında Sercan Yıldırım Nisa'ya açıldı.