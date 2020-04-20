Survivor potada kimler var 2020 (Ünlülerde kim aday oldu)

Ünlü yarışma programı Survivor'da yarışmalar gittikçe daha rekabetçi geçmeye başladı. Yapılan oyunlarda en çok dikkat çeken ise Ünlülerde kim aday oldu bilgisinin dışında yarışmada potada kimler var üzerine gelişti. Gelişen şekilde yapılan oylamalarda SMS'ler atıldı ve programın yapımcısı Acun Ilıcalı neden olduğu bilinmeden değil bilinerek eleme adaylarını açıkladı. Potada kimlerin olduğu ve ünlülerde kim aday olduğunu belirtildi. Haberimizde detayları bulabilirsiniz...SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU? 19 NİSANDokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı birazdan ada konseyinde haftanın ikinci eleme adayı için oy kullanacak. Peki, 2020 Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu, kim elenecek?EZGİ - 5 OYYUNUS EMRE - 3 OYBöylelikle, haftanın ikinci eleme adayı Ezgi oldu. İlk eleme adayı Barış olmuştu. SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da oynan avantaj oyunu sonrası yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geçti. Heyecanlı oyunda dokunulmazlığı almak isteyen Ünlüler ile Gönüllüler, parkurda ciddi performans sergiledi. Oynanan oyunda berabere atışlar devam ederken, son anda Ünlüler takımı galip geldi. Böylece Ünlüler takımı bu hafta hem dokunulmazlık hem ödül oyununu kazandı. ACUN ILICALI VE ÜNLÜLER TAKIMI ARASINDA GERGİNLİK!
Survivor'da dokunulmazlık heyecanı devam ederken oyun sırasında gergin anlar yaşandı. Nisa ile Elif'in yarışında Elif'in atışları yeniden kontrol edildi. Kural ihlali olduğu belirlenmesinin ardından yarışın yeniden yapılmasına karar verildi. Sercan ile Ersin'in tepkisi Acun Ilıcalı tarafından sert tepkiyle karşılaşıldı. Ilıcalı, kuralın anlatıldığını, dinlemedikleri için itiraz ettiklerini söyledi. ÇEYREK FİNALE KALMAK ÖNEMLİ
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Soruları yarışmanın bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından soruluyor. Heyecanın katlandığı Survivor'da çeyrek finale kalmak oldukça önemli. Survivor son bölümünde yaşananlar haberimizde...SERCAN YILDIRIM VE NİSASurvivor Sercan Yıldırım Nisa'ya açıldı ve ağabey cevabını aldığında duygularını ilk kez açıklayarak sosyal medyanın gündemine düştü. Sercan Yıldırım Nisa'ya bir süredir platonik olarak aşık olduğu biliniyordu. Bu şekilde Sercan Yıldırım bir süre Survivor'da sevgili olabilir miyiz diye düşünüyordu ve kararını verip Nisa'ya açılma kararı aldı. Günlerdir konuşulan Nisa ile Sercan Yıldırım sevgili mi? diye düşünenler olduğundan dolayı konu büyük ilgi çekti ve Survivor 17 Nisan yayınında Sercan Yıldırım Nisa'ya açıldı.
ACUN ILICALI: "KIZCAĞIZ BİZE EMANET"
Acun Ilıcalı ise konu hakkında "Sercan Nisan konusunun bizim programlarda konuşulmamasını rica etmiştim. Ortada bir genç kız var. Bir futbolcu var. Biz olanı veriyoruz. Görüntüleri kullanmamızın sebebi konunun bir yere bağlanmasıydı. Nisa da tavrını gösterdi. Kızcağız bize emanet, ailesi var. Bir düşünen hep beraber. İlgi gösterilmiş, bu da olabilir." şeklinde konuştu.
SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.