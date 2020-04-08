Survivor Perviz (Parviz) kimdir? Perviz Abdullayev nereli, kaç yaşında?

Türk televizyon tarihinin en uzun süre yayınlanan yarışma programlarından birisi olan Survivor'da ünlüler ile gönüllülerin kıyasıya mücadelesine sahne olan bu sezonun yeni bölümünde ünlüler takımında mücadele eden Parviz Abdullayev ile ilgili detaylar merak edilerek arama motorlarında yoğun şekilde Perviz Abdullayev kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? sorusu araştırılmaya devam ediyor. Peki, Survivor Parviz kimdir? İşte ayrıntılar…

08 Nisan 2020 12:10
Survivor Perviz (Parviz) kimdir? Perviz Abdullayev nereli, kaç yaşında?
Televizyonların uzun soluklu yarışma programı Survivor ünlüler – gönüllülerde bu sezonun mücadelesi kıran kırana sürerken ünlüler takımndan Parviz Abdullayev'e ilişkin bilgiler merak edilerek arama motorlarında Survivor Perviz Abdullayev kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? şeklinde sorularla yoğun araştırmalarına devam ediyor. Peki, Survivor Parviz kimdir? İşte tüm detaylar…
SURVİVOR PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı...

2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

2011 itibarilye "Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik eden Parviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır.

Aynı zamanda Gabala Spor Kulübü'nü de temsil eden sporcu, evli ve 2 çocuk babası olmakla birlikte, genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i de boksta eğitmektedir.

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