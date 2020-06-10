10 HAZİRAN SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor oy sıralaması yapılan açıklama ile ortaya çıktı ve Survivor 10 Haziran SMS sıralaması da belli oldu. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından SMS oy sıralaması açıklanırken Survivor 10 Haziran 2020 SMS sıralaması da ortaya çıktı. Survivor 2020'nin 102. bölüm konsey toplantısında Kırmızı takımda ve Mavi takımda SMS birincileri belli oldu. Kırmızı takımda ve Mavi takımda SMS birincileri kimlerin ismini söyledi? Survivor 2020 SMS sıraaması, Survivor 10 Haziran SMS sıralaması, Survivor oy sıralaması haberlerini sitemizde bulabilirsiniz...Kırmızı ve mavi takımın mücadelesi haftaya damga vurdu. İki takım da Survivor oy sıralaması, 10 Haziran 2020 Survivor SMS sıralaması birer dokunulmazlık oyunu kazanınca iki takımdan da adaylar çıktı. Peki Survivor'dan kim elendi? İşte Survivor 2020 kırmızı takım SMS sıralaması...1- Barış2- Sercan3- Berkan4- Yunus Emre5- Elif1- Cemal Can2- Nisa3- Evrim4- Yasin5- ArdahanSurivivor'da yarışmacıların yakınları ile iletişim kurmasını sağlayan iletişim oyunu bu hafta da heyecanlı anlara neden oldu. Survivor Ünlüler Gönüllüler'de çekişmeli geçen mücadeleyi Mavi takımı 10-6 skorla kazandı.TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un 102. bölümünde Yasin, Nisa ve Cemal Can arasında tansiyon yükseldi. Yasin" Benim ayarımı kaçırmayın benim ayarımı kaçırırınız komple ayarınız bozulur" deyince, Nisa'dan " Sen kaç kere bize dedin ben atış yaparken susun diye" cevaı geldi."Kafana göre oyunu bırakıp gidiyorsun" diyen Yasin'e bu kez Nisa "Senin gibi onlara mı bağırsaydım" yanıtını verdi. İkili arasındaki tartışmaya Cemal Can da dahil oldu.