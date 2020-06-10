Survivor oy sıralaması, 10 Haziran 2020 Survivor SMS sıralaması

Survivor oy sıralaması açıklandı ve 10 Haziran 2020 bölümünde Survivor SMS sıralamasında kimlerin adı ön plana çıktı açıklandı. Mavi takım ve Kırmızı takımdan Survivor oy sıralamasının nasıl olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklanırken 10 Haziran Survivor SMS sıralaması da resmiyet kazandı. 10 Haziran Survivor SMS sıralaması belli oldu. Hem kırmızı takım hem de Mavi takım 10 Haziran Survivor SMS sıralaması açıklandı ve rakamlar ortaya çıktı. Kimin SMS sıralamasında birinci olduğu belli olurken Kırmızı takımda Barış ismi öne çıkarken Mavi Takımda ise Cemal Can Sms sıralamasında 1. sırada yer aldı. SMS sıralaması sonucu, Survivor 10 Haziran SMS sıralaması, Survivor SMS birincileri, Mavi Takım SMS, Kırmızı Takım SMS sonuçları için haberimizi okuyabilirsiniz...

10 Haziran 2020 00:47
Survivor oy sıralaması, 10 Haziran 2020 Survivor SMS sıralaması
Survivor oy sıralaması yapılan açıklama ile ortaya çıktı ve Survivor 10 Haziran SMS sıralaması da belli oldu. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından SMS oy sıralaması açıklanırken Survivor 10 Haziran 2020 SMS sıralaması da ortaya çıktı. Survivor 2020'nin 102. bölüm konsey toplantısında Kırmızı takımda ve Mavi takımda SMS birincileri belli oldu. Kırmızı takımda ve Mavi takımda SMS birincileri kimlerin ismini söyledi? Survivor 2020 SMS sıraaması, Survivor 10 Haziran SMS sıralaması, Survivor oy sıralaması haberlerini sitemizde bulabilirsiniz...
Kırmızı ve mavi takımın mücadelesi haftaya damga vurdu. İki takım da Survivor oy sıralaması, 10 Haziran 2020 Survivor SMS sıralaması birer dokunulmazlık oyunu kazanınca iki takımdan da adaylar çıktı. Peki Survivor'dan kim elendi? İşte Survivor 2020 kırmızı takım SMS sıralaması...

10 HAZİRAN SURVIVOR SMS SIRALAMASI

KIRMIZI TAKIM SMS SIRALAMASI

1- Barış

2- Sercan

3- Berkan

4- Yunus Emre

5- Elif



MAVİ TAKIM SMS SIRALAMASI

1- Cemal Can

2- Nisa

3- Evrim

4- Yasin

5- Ardahan

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Surivivor'da yarışmacıların yakınları ile iletişim kurmasını sağlayan iletişim oyunu bu hafta da heyecanlı anlara neden oldu. Survivor Ünlüler Gönüllüler'de çekişmeli geçen mücadeleyi Mavi takımı 10-6 skorla kazandı.



YASİN CEMAL CAN VE NİSA ARASINDA GERGİNLİK

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un 102. bölümünde Yasin, Nisa ve Cemal Can arasında tansiyon yükseldi. Yasin" Benim ayarımı kaçırmayın benim ayarımı kaçırırınız komple ayarınız bozulur" deyince, Nisa'dan " Sen kaç kere bize dedin ben atış yaparken susun diye" cevaı geldi.

"Kafana göre oyunu bırakıp gidiyorsun" diyen Yasin'e bu kez Nisa "Senin gibi onlara mı bağırsaydım" yanıtını verdi. İkili arasındaki tartışmaya Cemal Can da dahil oldu.

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