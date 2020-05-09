Survivor Ödül oyununu kim kazandı? (8 Mayıs 2020)

Survivor 8 Mayıs bölümünde ödül oyununu kazanan taraf Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı, Ünlüler'i 10-8 mağlup ederek ödüllerin sahibi oldu. Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüleri yine farklı engeller ile dolu parkurun sonunda bir puzzle ve 3 atış bekliyordu. Kural hataların ve itirazların yer aldığı ödül oyununda tansiyonun hem takım içinde hem de iki takım arasında epey yükseldi. Oyunda skor 9-8 iken Ünlülerden Aycan ile Gönüllülerden Evrim parkura çıktı. İki yarışmacı arasındaki nefes kesen mücadeleden galip çıkan Evrim oldu. Böylece Gönüllüler takımı, 10-8 skorla Survivor'da ödül oyununu kazandı.Survivor'da ödül oyununu kazanan takım geceyi orman evinde geçirecek. Akşam yemeğinde ise kocaman bir steak, baharatlı elma dilimli patates, çilekli çikolatalı üç katlı pasta yiyecek. Ayrıca Oral B diş macunu ve diş fırçası kazandılar.1 Mayıs 2020 Survivor 63. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, erzak ödülü; domates, salatalık, karpuz, elma, kivi, soğan, kabak ve bunun gibi bir sürü meyve ve sebzeyi içeren paketi kazanmak için mücadele etti. Erzak oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.2 Mayıs Cumartesi günü Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmaya çalıştılar. Zorlu mücadeleden galip çıkan takım Ünlüler oldu. Ada konseyinde Gönüllüler arasında yapılan oylama sonucunda Berkan, ilk eleme adayı oldu.3 Mayıs Pazar günü ise Survivor'da Ünlüleri ile Gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Bu sefer dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Ada konseyinde Ünlülerin yaptığı oylama sonucunda Mert, eleme adayı oldu.Survivor 2020'de her hafta Pazartesi günü, Ünlüler ile Gönüllüler arasında büyük ödül mücadelesi yaşanıyor. 4 Mayıs Pazartesi günü Survivor 66. bölümde büyük ödül; jet ski ile nehir turu, harika bir villada yarışmacıların özel siparişinden oluşan akşam yemeği, seksenler partisi ve sabah kahvaltısı idi. Bu oyunu kazanarak ödülün keyfini çıkaran takım Gönüllüler oldu.5 Mayıs Salı günü Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler, iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın hakkını kazanmak isteyen iki takım, kıran kırana mücadele verdi. Galip gelen takım ise Ünlüler oldu.Survivor'da 67. bölümde eleme konseyinde bir kişi daha yarışmaya veda etti. Survivor 2020'de bu haftanın eleme adayları; Berkan, Yasin, Cemal Can, Yunus Emre, Aşkım ve Elif oldu. Bu altı eleme adayı arasından en az SMS oyu alan Aşkım, Survivor'a veda etti.6 Mayıs Çarşamba günü, Ünlüler ile Gönüllüler yarışmacıları, Anneler Gününe özel olarak yapılan ödül oyununa çıktı. Kazanan takım yarışmacıların annelerine tektaş yüzük hediye edilecek. Bu ödülü kazanıp annelerine güzel bir hediye verme şansını Gönüllüler elde etti.Survivor 2020'nin 7 Mayıs Perşembe günü ekrana gelen 69. bölümde bir iddia üzerine voleybol maçı oynandı. Acun Medya ve Survivor 2020 yarışmacıları arasında yapılan ilk maçı, Acun Ilıcalı ve İrem Kanan ekibi 3-2 kazanmıştı. Tekrarlanan voleybol maçında Evrim ve Nisa ikilisi ile Acun Ilıcalı ve İrem Kanan karşılaştı. Acun Medya, bu maçı yine aynı skorla 3-2 kazandı.7 Mayıs Perşembe günü Survivor Ünlüler Gönüllüler'de Anlat Bakalım oyunu oynandı. Yarışmacıların eğlenerek yarıştıkları bu oyunda ödül ise çikolatalı puding idi. 69. Bölümde ekrana gelen Survivor Anlat Bakalım oyununu bu sefer Gönüllüler kazandı.