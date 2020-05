Survivor Ödül oyununu kim kazandı? (18 Mayıs 2020)

Haftanın Oppo telefon hediyeli ödül oyunu kıyasıya bir rekabete sahne olan belli oldu. Kazanan takım Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusunun cevabını vermiş oldu. Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler büyük ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor 80. Bölümde oynanan ödül oyunu öncesinde iki takım, oyunda seçimi yapan takım olmak için avantaj oyunu oynadı. İki erkek iki kadın yarışmacıdan oluşan dörder yarışmacı bayrak yarışına çıktı. İşte ödül oyununu kim kazandı bilgisinin içerdiği detaylı haberimiz...Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler arasında heyecanı çok olan bir ödül oyunu oynandı. Oyunu kazanacak takıma verilecek ödülün oyun öncesinde açıklanması ile yarışmacılar daha bir hırslandı. Büyük ödülü kazanmak isteyen Ünlüler de Gönüllüler de oyunda varlarını yoklarını ortaya koydular ve seyir zevki yüksek bir mücadele sergilediler. Survivor'da ödül oyunu iki takım arasında başa başa gitti. Oyunda bir Gönüllüler kazanıyor bir Ünlüler kazanıyordu. Skorda Gönüllülerin 8-7 önde olduğu sırada Acun Ilıcalı, takımlardan en iyi iki erkek yarışmacı ile bir kadın yarışmacı çıkarmasını istedi.Survivor 2020 ödül oyununda son kısma Ünlülerden Aycan, Yunus Emre, Sercan çıkarken Gönüllülerden Nisa, Cemal Can ve Berkan sahaya çıktı. Oyunda ilk eşleşme Sercan - Cemal Can idi. Oyunu Sercan kazanınca skoru 8-8'e getirdi. Sonraki oyunda Aycan ile Nisa'nın yarışı da nefes kesti. Aycan'ın son anda kazandığı oyun ile Ünlüler 9-8 öne geçti. Son olarak Yunus Emre ile Berkan karşı karşıya geldi. Bu oyunu Berkan kazanarak skoru 9-9 yaptı ve oyunu bayrak yarışına götürdü.Survivor'da ödül oyununda Ünlülerden Sercan ile Elif, Gönüllülerden Berkan ve Nisa bayrak yarışına çıktı. Sercan ile Berkan arasındaki atışlarda nefesler tutuldu. Takımına oyunu kazandıran ve büyük ödüle götüren atışlar Sercan'dan geldi. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.Survivor 2020'de büyük ödülün detaylarını Acun Ilıcalı oyundan önce anlattı. Survivor'da oyunu kazanan takım, ilk olarak iki helikopterle zip line'a gidecek. Sonrasında ise muhteşem villada Acun Ilıcalı'nın en sevdiğim yemeklerden bir menüden oluşan akşam yemeği yiyecekler. Menüde yoğurt çorbası, beyaz peynirli su böreği, patlıcan musakka, mantı, tatar böreği, bir tepsi şöbiyet, bir tepsi havuç diliminden oluşuyor. Sonrasında malikanede havuz partisi verilecek. Ve son olarak oyunu kazanan takımın yarışmacılarına Oppo Reno 3 model telefon verilecek.Survivor yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler büyük ödülü kazanmak için ilk olarak avantaj oyununda mücadele etti. Dörder yarışmacının çıktığı bayrak yarışında Ünlülerden Elif, Aycan, Yunus Emre, Sercan'a karşılık Gönüllülerden Evrim, Nisa, Ardahan, Cemal Can çıktı. Bu mücadeleyi Gönüllüler kazandı ve ödül oyununda seçim yapma şansını kazandı.