Survivor Ödül Oyununu kim kazandı? (15 Mayıs 2020)

Survivor Ödül oyununu kim kazandı merak edilenler arasındaydı ve kıyasıya geçen bir oyunun ardından belli oldu. 15 Mayıs'ta TV8'de yayınlanan bölümde Survivor ödül oyununu kim kazandı diyerek arama yapanlar cevabın Ünlüler takımı olduğunu buldu. Ödül oyununda ilk devreye kadar skor olarak takım kafa kafaya girdiler. 4-4'den sonra ise Ünlüler, ardı ardına sayılar ile skoru 9-4'e kadar getirdi. Bunda ise günün başarılı ismi olan ve beşte beş yapan Sercan Yıldırım'ın büyük payı vardı. Müthiş mücadele sonrasında ise ödülü kazanan takım 10-5 skorla Ünlüler takımı oldu.

16 Mayıs 2020 02:50
Survivor Ödül Oyununu kim kazandı? (15 Mayıs 2020)
15 Mayıs'ta TV8'de yayınlanan Survivor 2020 yarışmasında ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Ünlüler takımı üstün bitirdikleri yarışla birlikte Survivor ödül oyununu kim kazandı merak edileni yanıtlamış oldu. Merakla izlenen Survivor yarışmasında 15 Mayıs bölümünde ödül oyununun kazananı Ünlüler takımı oldu. Kıyasıya geçen rekabete sahne olan oyunlarda Ünlüler takımı ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı oldu. Survivor 2020'de ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Survivor 77. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, değerli bir ödülü kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Yeni haftanın ilk gününde Ersin'in adaya zorunlu vedası nedeniyle Ünlüler, oyuna beş kişi ile çıktı. Gönüllülerde ise Nisa'nın klinikte olmasından dolayı oyuna katılamadı. 15 Mayıs 2020 tarihli Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, zorlu bir parkurda mücadele başladı.
Ödül oyununu kazanan takım 10-5 skorla Ünlüler oldu.

ÖDÜL OYUNUNDA TARTIŞMA ÇIKTI

Survivor 2020'nin yeni bölümde oynanan ödül sırasında Mert ile Gönüllüler takımı arasında gerginlik yaşandı. 15 Mayıs 2020 Survivor 2020 77. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, ödül oyununda karşı mücadele etti. Oyunda skor 8-4 iken Ünlülerden Yunus Emre ile Gönüllülerden Barış parkurda karşılaştı. Su kaydırağından havuza iki yarışmacı atladığı sırada Yasin, Yunus Emre'nin kural ihlali yaptığını iddia etti ve itiraz etti. Ünlüler takımından Mert ise "Niye skor 8-4 iken itiraz ediyorsunuz? Oyun başından beri herkes öyle yapıyor" diye cevap verdi. Yunus Emre'nin kazandığı oyun sonrasında yapılan itiraz nedeniyle Acun Ilıcalı kamera kayıtlarına bakılacağını söyledi.



Bu sırada Survivor Mert, Gönüllülerin yaptığı itirazın zamanı nedeniyle sinirlendi. Oyun başından beri yapılmayan itirazın skor 8-4 olunca yapılmasına kızan Mert "Delikanlı gibi oynayın" dedi. Bu sözler ise iki takım arasındaki tartışmayı iyice alevlendirdi. Tartışmayı Acun Ilıcalı'nın "Sayı geçerli" sözleri sonlandırdı.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Survivor 78. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 16 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelecek Survivor yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi yaşanacak. Survivor 2020 yeni bölümde takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu oynanacak. Beş kişi kalan Ünlüler takımı, daha fazla kayıp vermemek için, Gönüllüler takımı ise rakip takımda baskı oluşturmak için dokunulmazlığı kazanmak istiyor.



Bu yüzden tansiyonun ara ara yükseldiği, gergin bir ortamda yarışmacıları, beceri isteyen bir dokunulmazlık oyununda parkurda ter dökecek. Günün sonunda Survivor'da dokunulmazlığı kim kazanacak? İlk eleme adayı kim olacak? Heyecanın dorukta olacağı Survivor yeni bölümü saat 20.00 itibariyle TV8 ekranlarında…

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