Survivor ödül oyununu kim aldı? (15 Haziran 2020)

Survivor ödül oyununu kim aldı kıyasıya geçen bir yarışın ardından belli oldu. Yarışı kazanan Kırmızı takım Survivor ödül oyununu kim aldı cevabını vererek önemli bir başarı kazandı. Müthiş mücadelelerin ekrana geldiği ödül oyununda oyun baştan sonra iki takım arasında gitti geldi. Fakat skor 6-6 iken Kırmızı takım, üstünlüğü ele geçirdi ve üst üste dört oyunu kazandı. Böylece, 10'a 6 skorla Survivor'da büyük ödül oyununu kazanan Kırmızı takım oldu.

16 Haziran 2020 03:21
Survivor ödül oyununu kim aldı? (15 Haziran 2020)
15 Haziran Pazartesi günü ekrana gelen Survivor 108. Bölümde Kırmızı takım ile Mavi takım arasında büyük ödül oyunu oynandı. Oyun öncesinde sunucu Murat Ceylan, büyük ödülün detaylarını paylaşarak yarışmacıları bir kat daha hırslanmasına neden oldu. Daha sonra Kırmızı takım ile Mavi takım arasında avantaj oyunu oynandı. Sakatlıktan dönen Elif, Mavi takımla ilk olarak parkurda avantaj oyununda birlikte yarıştı. Avantaj oyununu kazanan takım ise Mavi takım oldu.
Survivor 2020 yeni bölümde Mavi takım ile Kırmızı takım, sonrasında ödül oyunu için müthiş bir mücadeleye girişti. Oyunun ilk yarısı, iki takımın karşılıklı aldığı sayılar ile geçti. Skorda denge, 6-6'dan sonra bozuldu. Evrim'in atışları yaparken bir anda oyunu bırakması Mavi takımı etkiledi ve oyundan düşmelerine neden oldu. Sonrasındaki dört sayıyı alan ise Kırmızı takım oldu. 

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Skoru 10-6 yapan Kırmızı takım, Survivor'da büyük ödülü kazanan takım oldu. Survivor 2020 yeni bölümde ödül oyununda Evrim'in oyunu bıraktığı anlar herkesi şok etti. 15 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelen Survivor 108. Bölümde Kırmızı takım ile Mavi takım arasında büyük ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunda skor 6-6 iken Mavi takımdan Evrim ile Kırmızı takımdan Cemal Can parkurda karşılaştı. Türlü engellerle dolu parkuru, iki yarışmacı da aynı zamanda geçti. Atışlarda Evrim düşürmesi gereken sembolleri sürekli ıska geçince bir anda morali bozuldu. Sonrasında ise sembolleri eliyle deviren Evrim oyunu bıraktı. Herkesin şaşkınlıkla izlediği bu anlarda Cemal Can, son sembolü de düşürdü ve takımını 7-6 öne geçirdi.



AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Avantaj oyunu, Survivor 2020'de oyunlar kadar önem taşıyor. Oyunlarda seçimi yapma şansını kazanmak isteyen takımlar, bayrak yarışına çıkıyor. Oyun öncesinde parkuru da tanıma fırsatı veren avantaj oyununu kazanan Mavi takım oldu.

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SURVIVOR 16 HAZİRAN 2020 BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ?

Büyük Ödül Oyunu; her hafta farklı ve yeni bir ödül ile yarışmacıları heyecanlandırmaya devam ediyor. 15 Haziran Pazartesi günü Survivor 2020 108. Bölümde ödül oyununu kazanan takım ilk olarak havaalanına gidecek ve burada özel bir jete binecek. Sonrasında uçaktan indikleri yerde üstü açık bir araba ile Samana'ya gidecekler. Burada muhteşem bir şelale, saklı bir cennet olan yerde doğanın keyfini çıkaracaklar. Gece konaklayacakları malikanede sörf yapabilecek ve açık hava sinemasında film izleyebilecekler. Ayrıca kazanan takım yarışmacıları, Gedik Piliç'ten ızgarası, barbeküsü, bütün pilici ve yanında Coca Cola'nın doyasıya keyfini tadını çıkaracak.

DOKUNULMAZLIK OYUNLARI, ELEME ADAYLARI VE ÇEYREK FİNALİSTLER

Survivor 2020'de geçen hafta çeyrek finalist olacak ilk yarışmacıyı belirlemek için sembol oyunu finali yapıldı. Bu oyunu kazanan Elif oldu ve Survivor 2020'de adını son sekize yazdırmayı başardı. Survivor'da bu hafta kalan dokuz kişi ile yeni iki takım kuruldu. Ardahan'ın kaptanı olduğu Mavi takım ile Cemal Can'ın kaptanı olduğu Kırmızı takım, dokunulmazlık için kıyasıya mücadele verdi. Kırmızı takım, iki dokunulmazlık oyununu da kazanınca Cemal Can, Nisa, Berkan ve Barış, Survivor 2020'de çeyrek finale kalmayı başardılar.

Mavi takımda yer alan Ardahan, Sercan, Yasin ve Evrim ise eleme adayı oldular. Salı akşamı açıklanacak SMS oylaması sonuçları ile en az oyu alan kişi Survivor'a veda edecek.

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