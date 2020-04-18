Survivor Nisa'nın Sercan Yıldırım'a ağabey cevabı, Nisa ile Sercan Yıldırım sevgili mi?

Survivor Sercan Yıldırım Nisa'ya karşı olan duygularını ilk kez açıkladı ve sosyal medyada konu büyük gündem oluşturdu. Günlerdir konuşulan Nisa ile Sercan Yıldırım sevgili mi sorusu da cevabını bulmuş oldu. Survivor 17 Nisan yayınında gerçekleşen anlarda SercaSercann Yıldırım Nisa'ya platonik olarak aşıktı ve ilk kez duygularını belirten bir konuşma yaptılar. Sonucunda Nisa abisi olarak gördüğünü söylediği Sercan Yıldırım cevabını almış oldu. Acun Ilıcalı da konuyla ilgili açıklama yaptı ve konuyla ilgili detaylar son buldu.Survivor Sercan'ın açık artırma sırasında yaptığı jest sonrası akıllara Sercan Nisa'dan mı hoşlanıyor sorusunu getirmişti.Survivor Sercan'ın açık artırma sırasında "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.Ilıcalı," Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem" demişti.Survivor 49.bölüm fragmanında Nisa'yı çağırıp konuşması ise aşk iddialarını tekrar gündem getirmişti. O konuşma gerçekleşti.Nisa Bölükbaşı'ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuştu.Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etti.Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetti.Sercan Yıldırım'ın yanıtı ise "Sıkıntı yok, anlaştık" şeklinde oldu.Bu diyalog sosyal medyayı salladı ve gerçekleşen konu hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı.Acun Ilıcalı ise konu hakkında "Sercan Nisan konusunun bizim programlarda konuşulmamasını rica etmiştim. Ortada bir genç kız var. Bir futbolcu var. Biz olanı veriyoruz. Görüntüleri kullanmamızın sebebi konunun bir yere bağlanmasıydı. Nisa da tavrını gösterdi. Kızcağız bize emanet, ailesi var. Bir düşünen hep beraber. İlgi gösterilmiş, bu da olabilir." şeklinde konuştu.Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.Sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Çekya'nın başkenti Prag'ta dünyaya geldi. Önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. Küçük yaşlarda sporla ilgili olan Nisa Bölükbaşı, 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.15 yaşında yüzmeyi bıraktıktan sonra bir takım oyunu olan voleybola yöneldi. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.