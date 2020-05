Survivor Nisa nerede? Gitti mi?

Survivor yarışmasının iddialı yarışmacılarından Nisa son bölümde yoktu ve ne olduğuna ilişkin çeşitli sorular soruldu. Survivor Nisa nerede? Survivor Nisa gitti mi? Survivor Nisa diskalifiye mi oldu? Survivor Nisa yarışmadan ayrıldı mı? şeklinde soruşturmalar yaşandı. TV8 ekranlarının sevilen programında yer alan genç isim Nisa Bölükbaşı son iki bölümdür yarışmamasıyla dikkat çekti. Survivor Nisa neden yok sorusu merak edilirken gelen bilgiye göre; Ayağında sıkıntı yaşayan Nisa geçen hafta doktor kontrolünde oyunlara devam etmişti ancak sakatlığının devam etmesi üzerine kliniğe götürüldü.Survivor Nisa Bölükbaşı'nın Evrim ile ilgili sözleri şu şekilde:Kendini galiba çok iyi bir insan olduğunu zannediyor. Bana çok laf sokuyor. Diyor ki, 'İnsanlar böyle şöyle seviyor' Ben bir şey istediğim zaman, 'Söyle onlara, onlar senin için her şeyi yapar çünkü.' Ben de dedim ki, 'Onlardan bir şey istemiyorum, ben herkese iyi davrandığım için onlar da aynısını yapıyorlar.Sonra diyor ki, 'Bana niye iyi davranmıyorlar' Kızım görmüyor musun? Sen onlara hakaret ettiğin zaman onlar sana iyi mi davranacak. Biraz onları düşün. Bu yüzden de belki Berkan seninle konuşmuyor. Çünkü bunları konuşmaya gerek duymuyor. Arkadaş olmamıza gerek yok ama bir takımız tabii ki benchte destekleyecek. Sabah Günaydın demiyorsa demesin ama sen 'Böyle böyle' deme, çünkü sen de aynısını yapıyorsun.TV8'de hafta içi her gün yayınlanan ve reyting rekorları kıran tüm Türkiye'nin her akşam ekrana kilitlendiği yarışma programı Survivor'ın 76. bölümü bu akşam da izleyenlere gzüel anlar yaşattı. Sevilen oyunlardan Anlat Bakalım'ın oynandığı ve Ünlüler ile Gönüllüler'in karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan taraf çekirdek ile film keyfi yaşayacaktı. Peki her hafta büyük merakla takip edilen Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı?Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de bu akşam iki takım yarışmacıları da zorlu bir oyunda karşı karşıya geldiler. Hem güç hem yetenek gerektiren oyunda ödül hem orman evi hem de doyurucu bir yemek olan pizzaydı. Müthiş mücadelede iki takım yarışmacıları da son ana kadar mücadele ettiler. 9-9a gelen oyun sonrasında final etabına ünlüler takımından Elif, gönüllüler takımından da Evrim çıktı. Heyecan dolu mücadeleyi kazanan takım ünlüler takımı oldu.Bireysel sembol oyununda bu akşam yarışmacılar kol gücü gerektiren bir oyunla karşı karşıya geldi. Erkeklerde Yasin, Mert, Sercan, Barış, Cemal Can, Yunus Emre, Berkan ve Ardahan birbirleri arasında yarıştı ve kazanan isim Survivor Yasin oldu.Kadınlarda ise Elif, Aycan, Evrim ve Nisa arasında oldukça zorlu bir mücadele yaşandı. Kadınlar için oldukça zor bir oyun olan sembol oyununda ayakta en uzun süre kalarak kazanan isim Survivor Evrim oldu.Survivor'da bireysel sembol oyununu kazanan Yasin ve Evrim oldu. Yasin, Ardahan ve Nisa'yı ödüle götürürken; Evrim Barış ve Berkan'ı ödüle götürdü. Gönüllüler takımında ödülden yararlanamayan tek isim Cemal Can oldu.