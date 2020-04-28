Survivor Nisa neden çekildi, Acun Ilıcalı ne söyledi

Survivor'da Nisa'nın yarışmadan ayrılmak istediğini söylediği belirtild. Tanıtımlarda Acun Ilıcalı'nın Nisa'ya yönelik sözleri damga vurdu. Nisa Survivor'da ayrılacak mı? Survivor'dan Nisa çekilecek mi? Acun Ilıcalı Nisa'ya ne dedi? Kıran kırana geçen Survivor 59. bölümde Gönüllüler takımından Nisa, ödül oyunu sırasında yarışmadan çekilmek istedi. Daha önce aynı şekilde sebep göstermeden oyunda yer almak istemeyince Acun Ilıcalı ve tüm takım arkadaşlarından tepki almıştı.Survivor'ın dikkat çeken yarışmacılarından Nisa yarışmada yaşadığı mutsuzluk nedeniyle ağlayarak isyan etti. Ayakkabılarında yaşadığı sorun nedeniyle çekilmek istediğini söyleyen Nisa için programın yapımcısı Acun Ilıcalı Survivor'dan Nisa'ya izin geldi.Acun Ilıcalı'nın Nisa'ya ''Kimseyi zorla tutmuyoruz!'' sözleri gündeme oturdu.Nisa'nın bu sözler sonrası Barış'a sarılması da gündemi sarsmaya devam ediyor.Nisa'nın ağlaması üzere Acun Ilıcalı şu şekilde açıklama yaptı; ''Hiç kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam edemeyebilir. Bizim açımızdan bir problem asla yok hiçbir zaman da olmadı. Bize net şekilde başvuru yaparsa biz yarışmadan elenmesine müsaade ederiz.''Survivor yeni bölümde merak edilen konuya dair açıklama geldi. Gönüllüler takımından Nisa'nın "Gitmek istiyorum" sözleri sonrasında ne olacağı, yarışmadan çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Survivor 2020'de oynanan ödül oyunu sonrasında Acun Ilıcalı, Nisa'ya durumunu sordu. Nisa "Yapamıyorum. Arkadaşlarım sağ olsun çok iyi destek veriyorlar. İçimde bitmişim" dedikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Nisa'ya biraz süre verelim dedikten sonra Acun Ilıcalı, "Hiç kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam etmeyebilir. Bizim açımızdan asla bir problem yok. Bize başvurursa yarışmadan elenmesine izin veririz" dedi.Survivor'da Nisa için verilmiş bir karar şimdilik yok. İlerleyen günlerde Nisa'dan bir teklif gelmesi durumunda Survivor'dan elenmesi değerlendirilecek.Survivor 2020'de geçtiğimiz haftalarda Ünlüler ile Gönüllüler arasında ödül oyunu olarak voleybol maçı yapılmıştı. Gönüllüler takımından Nisa, voleybol geçmişi olmasına rağmen oyunda oynamak istememiş ve bir sebep de göstermemişti. Aynı zaman oyun sırasında arkadaşlarına da benchten en ufak bir destek vermemişti. Gönüllüler takımının kazandığı ödül oyun sonrasında Acun Ilıcalı, Nisa'nın tavırları için "İlk kez görüyorum" diyerek tepk göstermişti.Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı.Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor. Nisa'nın boyunun 1.70 olduğu internette yer alan bilgiler arasında.