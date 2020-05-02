Survivor Nisa kimdir, boyu kaç, nerede yaşıyor

Survivor Nisa kimdir diyerek bir çok arama yapıldı ve sonucunu biz açıklıyoruz, eski bir voleybolcudur. 2020 Survivor yarışmasının belki de en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nisa sevimli yüzü ve yarışmadaki hırsıyla Survivor Nisa kimdir ile birlikte nerede yaşıyor bilgilerinin merak edilmesini sağladı. Survivor Nisa Bölükbaşı'nın biyografisi araştırılmaya başladı. Survivor 2020'de Gönüllüler takımında mücadele eden Survivor Nisa kaç yaşında, Survivor Nisa nereli? Survivor izleyicisinin merakla araştırdığı Survivor Nisa'nın yaşamına dair bilgiler haberimizde...

02 Mayıs 2020 02:17
Survivor Nisa kimdir, boyu kaç, nerede yaşıyor
Survivor Nisa kimdir için voleybolcudur yanıtını verebiliriz. Eskiden tenis kariyeri de olan Nisa 2020 Survivor performansıyla göz dolduruyor. Kaç yaşında Survivor 2020 yarışmacıları arasında bulunan Nisa Bölükbaşı, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sempatik tavırlarıyla sevilen fakat bazen çocuk ruhuyla eleştirilen Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa kaç yaşında ve nereli?

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Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında bulunan Nisa Bölükbaşı da merak edilen isimler arasında. Küçük yaşlarda sporla ilgilenmeye başlayan yarışmacı kendini tanıttığı videoda rakiplerine meydan okuyor. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz pateniyle ilgilenen ve kendine has duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Survivor Nisa Bölükbaşı...


SURVİVOR NİSA KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.



2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

NİSA YARIŞMADAN AYRILIYOR MU, 59. BÖLÜM İZLE 


 

SURVIVOR ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER ÖDÜL OYUNU VİDEOSU 



SURVIVOR YARIŞMASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

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