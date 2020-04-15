Survivor Nisa kaç yaşında, kim? Nisa Bölükbaşı nereli, ne iş yapıyor?

Survivor Nisa Bölükbaşı'nın biyografisi araştırılmaya başladı. Survivor 2020'de Gönüllüler takımında mücadele eden Survivor Nisa kaç yaşında, Survivor Nisa nereli? Survivor izleyicisinin merakla araştırdığı Survivor Nisa'nın yaşamına dair bilgiler haberimizde...

15 Nisan 2020 17:32
Survivor Nisa kaç yaşında, kim? Nisa Bölükbaşı nereli, ne iş yapıyor?
Survivor 2020 yarışmacıları arasında bulunan Nisa Bölükbaşı, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sempatik tavırlarıyla sevilen fakat bazen çocuk ruhuyla eleştirilen Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa kaç yaşında ve nereli?
SURVİVOR NİSA KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

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