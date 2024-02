Survivor Nagihan ve Mustafa Kemal elendi mi? Nagihan ve Mustafa Kemal diskalifiye mi oldu?

Survivor All Star 2024'te sular durulmuyor. Son bölümde yaşananlar sonrası seyirci Nagihan ve Mustafa Kemal hakkında çıkacak kararı bekliyor. Nagihan ve Aleyna arasında çıkan kavgada sinirlerine hakim olamayan Nagihan fiziksel temasta bulundu. Yaşananlara son noktayı ise Acun Ilıcalı koydu. Bunun üzerine seyirci 'Nagihan ve Mustafa Kemal elendi mi, diskalifiye mi oldu?, Nagihan elendi mi?' gibi sorulara yoğunlaştı.



SURVİVOR NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENDİ Mİ?



Tansiyonun bir an olsun düşmediği dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takım yarışmacıları ada konseyinde bir araya geldi.



Nefise, Aleyna ve Nagihan arasındaki gerilim konseyde de devam etti. Nagihan, Aleyna'yı itince Acun Ilıcalı, adeta çileden çıktı.



Nagihan'ın bu tavrına aşırı öfkelenen Ilıcalı, sert sözler sarf etti:



"Sizin hakkınızda kimse konuşamaz mı? Her gün olay çıkarıyorsunuz kız ağlayarak gitti şimdi. Siz ne istiyorsunuz? Sizinle program çekemeyecek miyiz? Aleyna'ya yaptığını doğru mu? Kaos mu istiyorsunuz, kendinizden başka bir şeyi düşünemiyor musunuz? Hakaret etmeden hayat yok mu? Herkes gitsin ne yapıyorsanız yapın."



Ilıcalı'nın kızgınlıkla konseyi terk etmesinin ardından yarışma sonlandı.



YENİ BÖLÜM FRAGMANI MERAK UYANDIRDI!



Öte yandan merakla beklenen Survivor All Star 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Acun Ilıcalı'nın sözleri damga vurdu.



Ilıcalı, ''Olmadı, sinirine yenik düştün. Kendin dayanamadın, dayanamıyorsun da. Çok güzel bir birliktelik yaşadık. Yıllarca da güzel bir birlikteliğimiz oldu. Bunun hiç tadını kaçırmadan...



Ne bekliyorsun? Her dakika olay çıkaracaksın. Biz de ''Nagihan tamam.'' mı diyeceğiz zannediyorsun? Öyle mi hayal ettin kafanda?'' dedi.



Ilıcalı'nın bu sözleri sonrası Nagehan, gözyaşları içinde konseyi terk etti.



Survivor Nagihan ve Mustafa Kemal diskalifiye mi oldu? 2024 Survivor All Star'da Nagihan ve Mustafa Kemal elendi mi, ne oldu?

Yaşanan gerilim sonrası sosyal medyada Nagihan'ın diskalifiye olduğu iddia edildi.



Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Nagihan'ın diskalifiye olup olmadığı yeni bölümde belli olacak. Gözler Acun Ilıcalı açıklamasında!



SURVİVOR MUSTAFA KEMAL DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENDİ Mİ?



Öte yandan Mustafa Kemal, Nefise ve Nagihan yarışmacılara sert sözler saf ederek haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyununda oynamayacaklarını söylediler. Nagihan ve Nefise sakinleşirken Mustafa Kemal dokunulmazlık oyununda yer almadı.



Mustafa Kemal, ada konseyinde de yer almadı. Bunun üzerine yarışmacının diskalifiye olduğu düşünüldü.



Ancak Acun Ilıcalı'dan konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.



NAGİHAN KARADERE KİMDİR?



27 Aralık 1984 doğumlu Nagihan Karadere, kısa mesafe ve engelli koşucudur. 400m engelli branşında 56sn altında koşan ilk ve tek kadın atlettir. Fenerbahçe yetişen ve yarışan Karadere, Balkan oyunları, Avrupa Atletizm şampiyonası ve Üniversite oyunlarında 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştır.



13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.



Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında Türk millî takımında yer alarak (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanan sporcu, 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.



2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti; ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.



Ayrıca Benim Adım Ossman filminde rol almıştır. Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşanmıştır ve Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk annesidir.



Iki kez Survivor programına da katılan Karadere, 2016'da beşinci, 2018'de ise ikinci olmuştur. 2022 yılında ise altıncı olarak veda etmiştir. Daha önceden 3 kez yarıştığı Survivor'da bu sezon 4. kez mücadele edecek.



SURVİVOR MUSTAFA KEMAL KİMDİR?



Mustafa Kemal Kurt, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunudur. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Kurt, profesyonel Rugby oyuncusudur.



Aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Rugby'nin yanı sıra Crossfit sporuyla da ilgileniyor. Crossfit alanında uluslararası müsabakalarda yer alan Kurt, 2018 yılında Survivor'da yarıştı.

