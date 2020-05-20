Survivor Mert Öcal isimli yarışmacı en çok dikkat çeken isimlerden. Oyunculuk yaptığı ve dizilerde rol aldığı bilinen Mert Öcal kimdir? Nerelidir ve eleme adayları arasında olduğu da biliniyordu. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de bu akşam kritik bir eleme yapılacak. Adaya veda eden Survivor Mert kimdir, Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal nereli? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...
2020 Survivor Mert kimdir? Survivor'a veda eden Mert Öcal bir oyuncu ve bir çok kişi kim olduğunu merak ediyor. Yapılan aramalar doğrultusunda kimler Mert Öcal'ı merak ediyor ve eleme adaylarından birisinden biri olup olmadığı soruluyor. Başarılı yarışmacı bugüne kadar bir çok oyun kazandı. Survivor Mert kimdir, Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal nereli? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...
SURVIVOR MERT ÖCAL KİMDİR?
Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu.2004 senesinde "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmasının birincisi oldu. Gamze Özçelik ile birlikte olduğu basında yer aldı.
SURVIVOR MERT ÖCAL DETAYLARI, KİMDİR?
Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı.
Mankenlikte kazandığı derecelerin ardından gerek yurt dışında ve gerekse de yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirmek isteyen Mert Öcal, ilk olarak 2005 yılında Asla Unutma dizisinde Salih karakterini oynayarak başladı.
BİR ÇOK YAPINDA MERT OCAL'IN İSMİ VAR
Ardından birkaç dizide küçük rollerde oynayan genç oyuncu Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya gibi usta isimlerle birlikte rol alarak oyunculu konusunda da performansını sergileme şansı yakaladı.
BİZİM OKUL DİZİSİNDE ROL ALDI
Oyunculuğa kısa bir ara verdikten sonra yeniden 2013 yılında "Bizim Okul" isimli dizi ile Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile usta oyuncu kadrosu ile birlikte oynama şansını yakaladı. Hemen ardından 2015 yılında Aşk Yeniden, 2017 yılında ise İsimsizler isimli dizinin kadrosuna dâhil edildi.
Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz dizilerinde rol alan Mert Öcal, 2018 yılında Adını Sen Koy ve 2019 yılı sonunda ise yine ekranların en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar kadrosuna dahil edildi.