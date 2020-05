Survivor Konseyde ne konuşuldu? 10 Mayıs

Survivor yarışmasında 10 Mayıs'ta ekrana gelen bölümde Anneler günü kutlandı. Her bir yarışmacının annesinin yolladığı video mesajları tek tek izlendi ve duygu dolu anlar yaşandı. Gönüllüler takımında haftanın ilk eleme adayı Berkan olmuştu. Yayınlanan son bölümde ise Ünlüler takımından Mert, haftanın 2. eleme adayı oldu. Fakat Survivor'a damga vuran başka bir an vardı. O da yarışmacıların annelerinden aldığı mesajlar. Duygusal anların yaşandığı Survivor'da Gönüllüler ve Ünlüler annelerini görme heyecanı yaşadı.Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu mücadelesi nefes kesti. Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmış, Gönüllüler takımı ise eleme adayı çıkarmak zorunda kalmıştı. 10 Mayıs Pazar günü Survivor 72. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık oyunu mücadelesi verdi. Gönüllüler, bu sefer dokunulmazlığı kazanarak konseyi rahat geçirmek ve Ünlüleri de eleme potasına sokmak istiyorlardı. Bu hırsla oyuna başlayan Gönüllüler takımı, dün ada konseyinde yaşadığı gerginlikleri unutmuş ve parkura hazır çıkmışlardı. Oyuna hızlı başlayan Gönüllüler takımı, rakibine fazla sayı şansı tanımadı. Bir ara skoru 7-2'ye getirdiler. Ünlüler, aldıkları iki sayı ile ümitlendiler. Skor 7-4 olduktan sonra ise Gönüllüler yine atağa geçti. Son oyunda ise Yunus Emre ile Ardahan karşı karşıya geldi. Yunus Emre'nin puzzle'da takılması ile Ardahan avantajı duruma geçti. Ve bu sayıyı da alan Ardahan skoru 10-4 yaptı. Böylece Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu yani dokunulmazlığı Gönüllüler kazandı.Sonrasında ise Ünlüler takımı ada oylamasına gitti. Yarışmacılar, birer isim yazdılar. Açılan oylama sandığından çıkan isimler Mert ve Elif'in isimleri çıktı. Mert'in ismi 4 kere, Elif'in ismi ise 2 kez yazılmıştı. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Mert, 2. eleme adayı oldu.Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bu yüzden Gönüllüler takımı için ada konseyinde ilk olarak halk oylaması yapıldı. Survivor izleyicileri, yarışmadan elenmesini istemediği yarışmacılar için SMS atarak destek verdiler. Sonrasında ise Gönüllüler takımından ada oylamasına gidildi. Herkes, eleme adayı olmasını istediği arkadaşının ismini yazdı. Gönüllüler takımında eleme adayı olarak yazılan isimler; Ardahan, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Berkan, Survivor'da ilk eleme adayı oldu.Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler, nefes kesen bir erzak - dokunulmazlık oyunu oynadı. Kazanan takım, haftalık erzak paketini kazanacak ve akşama eleme adayı çıkarmayacaktı. Uzun ve zorlu parkurda yarışan iki takımı da puzzle kısmı epey zorladı. Yasin'in Evrim'e bağırması sonrasında oyundan ihraç edildi. Oyuni iki takım arasında inanılmaz bir rekabete sahne oldu. Yarışmacılar, varlarını yoklarını dokunulmazlığı ve erzağı kazanmak için ortaya koydu. Skor 9-8 iken Ünlülerden Aycan ile Gönüllülerden Evrim karşı karşıya geldi. Evrim, rakibinin puzzle'da vakit kaybetmesini atışlarda değerlendiremedi. Aycan, iki atışı tam yaparak skoru 10-8 yaptı. Böylece Ünlüler takımı, Survivor'da erzak ve dokunulmazlık oyununu kazandı.