Survivor kim kazandı (18 Nisan Survivor)

Gece yayınlananve adada kimler kalacak gibi soruların cevapları haberimizde! Kim dadaki yaşamına devam edecek, parkurları en iyi kim bitirdi sorularının yanında eleme gecesinde elenme korkusunu yaşayacak yarışmacıların neler yaşayacağı merakla bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 18 Nisan Survivor kim kazandı bilgileri içeren haberde istediğiniz sorunun cevabını alacaksınız. İşte Survivor yarışmasında gece yaşananlar...Surivor'un yayınlanan 50. bölümünde ödül ve dokunulmazlık oyunu birleştirildi. Heyecan dolu gecede, dokunulmazlık oyunu öncesi avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışında mücadele veren Survivor takımlarından biri kazanarak dokunulmazlık oyunu öncesi avantaj yakaladı. Survivor'da bu hafta avantaj oyununu ünlüler kazandı.Survivor'da oynan avantaj oyunu sonrası yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geçti. Heyecanlı oyunda dokunulmazlığı almak isteyen Ünlüler ile Gönüllüler, parkurda ciddi performans sergiledi. Oynanan oyunda berabere atışlar devam ederken, son anda Ünlüler takımı galip geldi. Böylece Ünlüler takımı bu hafta hem dokunulmazlık hem ödül oyununu kazandı.Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı konseyde eleme adayını belirlemek için toplandı. Survivor gönüllüler takımı konseyde adadan gitmesini istedikleri kişinin ismini yazarak oylama yaptı.Yapılan oylamada Barış ve Gizem'in ismi en fazla yazılan yarışmacılardan oldu. Son oyun Barış'a çıkmasıyla, Survivor haftanın ilk eleme adayı Barış oldu.Survivor 2020 50. yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak istemeyen takımlar, dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçlerini ortaya koydu. Heyecanın ile birlikte gerilimin, tartışmanın yüksek olduğu, tansiyonun iyice yükseldiği Survivor dokunulmazlık oyununda skor 8-6 olunca ikişer erkek ve kadın yarışmacı çıkardı her iki takımda. Ünlülerden Aşkım, Evrim, Ersin, Sercan'a karşılık Gönüllülerden Evrim, Nisa, Ardahan, Berkan parkura çıktı. Bundan sonra Ünlüler bir oyun kazanırken Gönüllüler 3 oyun kazandı ve skor 9-9'a geldi. Bayrak yarışında Ünlülerden Ersin ve Elif'e karşılık Gönüllülerden Berkan ve Nisa mücadele etti. Kıyasıya geçen mücadele sonunda Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.Acun Ilıcalı dokunulmazlık oyunu öncesinde yeni eleme sistemini yarışmacılara anlattı; "Bugünkü oyunu kaybederseniz telafisi olmayacak. Bundan sonrai eleme sistemindeki değişikliği anlatıyorum. Dokunulmazlık oyunu bugün oynanacak ve akşamına konsey yapacağız. Konseyde SMS oylaması olacak, kaybeden takımdan bir tane aday çıkacak. Yarın oynanacak oyunu diğer takım kaybederse; aynı şeyi diğer takım yapacak ve ikinci aday çıkacak. Salı günü yapılacak konseyde de iki takımın adayları ortaya çıkacak, en az oyu alan veda edecek. Oylamada birinci ve ikinci olan isimler iki isim daha belirleyecek. Yani iki takım kaybederse üçer aday çıkacak, 6 eleme adayı olacak. İki oyunu da aynı takım kaybederse SMS oylaması yapılmayacak, sadece ada oylaması yapılacak. Salı günü SMS birincisi üçüncü adayı belirleyecek."