Survivor kim elendi? Dün akşam Survivor'dan elenen isim kim oldu?

Survivor 2020 95. bölümde iki takım arasında Ünlüler ve Gönüllüler olarak son kez iletişim oyunu oynandı. Takımların birleşmesi öncesinde oynanan iletişim oyununda ödül ise aileler ile telefon görülmesi idi. Yaklaşık dört sonra sevdiklerinin sesini duyabilecek olan yarışmacılar, iletişim ödülünü kazanmak için yoğun çaba harcadı. İletişim ödülünün verdiği duygusallık ile yarışmacılar, oyun içinde gözyaşlarına hakim olamadı. Oyuna hızlı başlayan takım Gönüllüler oldu ve skoru 4-0 yapmayı başardılar. Fakat Ünlüler, bu farkı kapatıp öne bile geçtiler. Oyun sırasında yaşanan Evrim ile Barış tartışması ile iletişim oyununa damgasını vurdu. Morallerin bozulduğu Gönüllüler ile arasındaki farkı açan Ünlüler, oyunu 10-6 skorla kazanmayı başardılar. Ünlüler takımı, iletişim oyununu kazanarak hem aileleri ile sesli görüşme yapabilmeyi hem de Instagram hesaplarına bir dakikalık video atabilmeyi kazanmış oldular.Survivor 2020 yeni bölümde iletişim oyununda kolyesinin koptuğunu fark eden Cemal Can gözyaşlarına boğuldu. 2 Haziran 2020 tarihli Survivor 95. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında iletişim oyunu oynandı. Oyun sırasında Gönüllüler takımından Cemal Can, benchte oturduğu sırada kendisi için manevi değeri büyük olan kolyesinin koptuğunu fark etti. Survivor Cemal Can "Bunca sene hiçbir şey olmamıştı" diyerek ağlamaya başladı. Arkadaşları ise onu "Yapılacak, daha iyisi olacak" sözleri ile teselli etmeye, sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Doktor Metin Kuş, Cemal Can'ın kolyesini tamir ettiğini söyledi. Sonrasında Sercan ile oyuna çıkan Survivor Cemal Can, tam olarak kolyesinin kopmasının yarattığı duygusallıktan kurtulamadı ve oyunun yarısında koşmayı bıraktı ve yine ağlamaya başladı. Bu şekilde yürüyerek oyuna devam eden Cemal Can, sayıyı da kaybetti.Survivor Aycan Yanaç'ın kim olduğuna dair çeşitli bilgiler bulunuyor ve bu bilgiler internet ortamında dolaşıyor. Futbolcu olduğu bilinen Aycan Yanaç'ın Almanya doğumlu olduğu bilgisinin yanı sıra en taze içeriklerin yer aldığı haberimize göz atmalısınız. Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg'le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln'de devam etti.Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.Survivor 2020 sezonunun ünlüler kadrosunda yer alacak olan Aycan Yanaç, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum."Survivor 2020'nin 25 Nisan'da gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı ve Aycan Yanaç arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Acun Ilıcalı, moralini bozuk görüyorum diye sözü Aycan'a bıraktı. Aycan, kısa bir süre önce kötü bir haber aldığını ama bunu oyunlara yansıtmamaya çalıştığını söyledi. Acun Ilıcalı ise bu haberi gizlice alamayacağını, kazanılan iletişim oyununda bu konuşmanın geçtiğini, bu olayı çözeceğini söyledi. Aycan ise buna karşılık şifreli konuştuklarını, anlayamayacağını iddia etti. Aycan'ın iletişim ödülündeki şifreli mesajının da AYÖ harfleri olduğu ortaya çıktı. Bu 3 harf ardından Aycan Yanaç'ın aldatıldığı iddiaları gündeme geldi. Özel hayatıyla ilgili çok fazla bilgi vermeyen Aycan Yanaç'ın sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor.