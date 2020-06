Survivor kim elendi? (9 Haziran 2020)

Survivor 9 Haziran 2020 bölümünde Yunus Emre elendi. Eleme potasına giren 4 yarışmacı arasında en az oyu alan isim olan Yunus Emre Survivor macerası son bulmuş oldu. Survivor yarışmasında 9 Haziran elenen yarışmacı belli oldu. Elenen yarışmacı eleme adayları arasında yer alan Yunus Emre oldu ve 9 Haziran Survivor elenen yarışmacı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor elenen yarışması Yunus Emre ile ilgili detaylar, 9 Haziran 2020 bölümü ile ilgili bilgileri haberimizde okuyabilirsiniz.Mavi takımda adı dört kere yazılan Cemal Can, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olmuştu. Ünlüler takımı ise eleme adayı olarak Barış'ın adını yazmıştı. Böylece bu haftanın eleme adayları Cemal Can ve Barış oldu.Mavi takımda en çok oy alan isim Cemal Can oldu. Cemal Can'ın ardından en çok oy alan isim Nisa oldu. Kırmızı takımda ise Barış en çok oy alan isim oldu. Barış'ın ardından Sercan en çok oy alan ikinci isim oldu. Kırmızı takımda Barış ve Sercan'ın en çok oy alan isimler olmasının ardından eleme adayları otomatik olarak Yunus Emre ve Berkan oldu.Mavi takımda Cemal Can, elenmesi yönünde Yasin'in adını verdi. Nisa ise elenmesi yönünde Evrim'in adını söyledi.Survivor 9 Haziran bölümünde elenen Yunus Emre dikkat çeken isimlerden Yunus Emre Özden parkur oyunlarında başarılı bir isim. Yunus Emre Özden kaç yaşında gibi soruların sorulduğu Yunus Emre Özden nereli, Yunus Emre Özden kaç yaşında gibi bilinen gerçekler sosyal medyada sıklıkla aranıyor. Özellikle yarışmanın yayınlandığı saatlerde Özden ile ilgili aramalar yüksek seviyelere ulaşıyor. Cevap olarak verilecek tüm bilgileri derleyerek sizlerin karşısına getiriyoruz çünkü kaç yaşında olduğu, hangi şehirde doğduğu gibi bilgiler büyük merak uyandırıyor.29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019'da Türkiye 3.'sü, İstanbul 2.'si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.