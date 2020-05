Survivor jet ski ve 80'ler partisi ödül oyununu kim kazandı? Büyük ödülü hangi takım kazandı?

Survivor 2020 ödülleri jetski ile 80'ler partisinin yapılacağı özel villaya gidiş ve özel yiyecek menüsü olmuştu ve yayınlanan yeni bölümde kazanan açıklandı. Jetski ödülü ile birlikte 80'ler partisine gitmeye hak kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler yarışmacıları 80'li yılları simgeleyen kostümleri giyerek partide geç saatlere kadar eğlendiler. Ödül oyununda kazanan; Villa- 80'ler partisi- menüyü kendilerinin belirlediği yemeği almaya hak kazanacaktı. Büyük rekabetin olduğu oyunu kazanan Gönüllüler oldu.80'ler partisi öncesinde giyinme kabininde kostümleri deneyen yarışmacılardan Ardahan ise pembe bir peruk takarak aynada kendisine baktı. Ardahan'ın peruğu sosyal medyada çok konuşuldu.Takım olarak bayrak yarışı şeklinde oynanan avantaj oyununda kazanan Ünlüler oldu. Böylece Survivor'da ödül oyununda Ünlüler takımı, yarışacakları rakiplerini seçme şansını elde ettiler.Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybedince ikinci eleme adayı olarak belirleyecekleri isimde bir strateji geliştirdi. Buna göre ikinci eleme adayı olan isim, her hafta SMS oylamasında birinci olan Mert olarak açıklandı.Survivor'un cumartesi akşamı ekranlara gelen 64. bölümünde, Ünlüler Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazanmak için sıkı mücadele verdi. Her iki takım da dokunulmazlığı kazanıp akşama yapılacak ada konseyini rahat geçirmek isterken eleme adayı çıkarmamak için parkurda ter döktü.Ersin'in atışlardaki başarısı ise Survivor dokunulmazlık oyununa heyecan kattı. Oynanan oyun sonunda Survivor dokunulmazlık oyununu 10-8 skorla kazanan takım Ünlüler oldu.Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek için konseyde toplandı. Gönüllüler takımında yarışmacılar kimin ismini yazdı? sorusu gecenin sonunda belli oldu. Yapılan oylama sonunda Survivor 2 Mayıs eleme adayı Berkan oldu.Survivor 65. bölümde büyük ödül için parkura çıkan Ünlüler ile Gönüllüler, ilk önce avantaj oyunu oynadı. Ünlüler; Mert, Yunus Emre, Elif, Aycan'a karşılık Gönüllüler; Yasin, Berkan, Evrim, Nisa şeklinde parkura çıktı. Takım olarak bayrak yarışı yapan İki takımdan Ünlüler, avantaj oyununu kazandı.Survivor'da büyük ödülün içeriği açıklanması ile Ünlüler ve Gönüllüler takımı inanılmaz motive oldular. Ödülü kazanma isteklerini sahaya yansıtan iki takım arasında nefes kesen bir mücadele ekrana yansıdı. İkişer oyuncu ile oynanan ödül oyununda bir kişi atıcı görevi yapıyor. Diğer arkadaşı ise içi boş olan bir küreyi parkurda belli noktaya kadar taşımasına yardım ediyor. Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı, tam kadro olarak oyunda yer aldı. Ünlülerden Sercan, Mert ve Gönüllülerden Barış, sakatlıkları geçtiği için ödül oyununa çıktılar. Mükemmel bir gün geçirmek isteyen iki takım da varlarını yoklarını ortaya koydu. Kıran kırana geçen oyunda skor 9-9'a geldi.Survivor'da ödül oyunu, skor 9-9 olunca bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında ilk olarak ikişer kişi ise küpü başlangıç noktasına geri götürdü. Sonrasında ikişer yarışmacı küpü, belirlenen noktaya götürdü. Son olarak ise birer kişi atışları yaptı. Ünlülerde atıcı olarak Ersin, Gönüllüler ise Cemal Can oldu. Atışlara ilk gelen Cemal Can oldu. İlk küpleri deviren Cemal Can olunca, Survivor'da ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.