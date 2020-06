Survivor ilk eleme adayı? Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

Cemal Can, ada konseyinde eleme adayı olarak ise Evrim'in ismini verdi. Survivor Cemal Can, uzun bir açıklama ile haftanın ilk eleme adayı olarak Survivor Evrim'in ismini söyledi. Survivor Evrim, isminin çıkması sonrasında ilk olarak Cemal Can'a dair düşüncelerini açıkladı. Şaşırmadım şaşırtmadı diyen Evrim, bundan sonra çıkacak diğer iki adayı beklediğini belirtti.





Survivor yarışmasında ilk eleme adayı Evrim olarak açıklandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can Survivor eleme adayı olarak Evrim'i gösterdiğini açıkladı. Bu açıklama ile birlikte Survivor'da elenecek adayların arasında ilk olarak Evrim'in ismi yer aldı. Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, Evrim'i ilk aday göstermesinin sebeplerini de açıkladı. Yarışmanın nefes kesen anlarına sahne olan dünkü bölümde ilk adayın çıkmasının ardından gözler ikinci adaya çevrildi.Survivor eleme adayı ilk aday olarak açıklandıktan sonra Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can uzun açıklamasında düşüncelerini aktardı. Yarışmadan elenmesini istediği ilk isim olarak Evrim'in adını söyledi ve meraklı bekleyiş başladı.Survivor Dokunulmazlık oyunu yarışı yine nefesleri kesti ve Dokunulmazlık oyununu kazanan isim Cemal Can oldu. Cemal Can'dan Survivor ilk eleme adayının ismini belirlemesi istendi. Cemal Can da ilk eleme adayı olarak Evrim'in adını verdi.Survivor Evrim Keklik kimdir sorusunun doğru cevabı eski bir voleybolcu olmasıdır. Bu konuyla ilgili Survivor yarıması içerisinde sıklıkla bu bilgi yer aldı. Yarışmada parkurları, televizyon yarışması olan platformda en başarılı kadın yarışmacılardan birisi olduğunu gösterdi. Survivor yarışmacılarından Evrim Keklik en çok dikkat çeken yarışmacılardan birisi. Evrim Keklik kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorulardan başka hangi mesleği yaptığını merak edenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Bu gibi Survivor Evrim ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda kendi anlatımıyla onu okuyacaksınız.Kısaca bahsetmek gerekirse Evrim Keklik profesyonel voleybolcu olarak geçimini sürdürüyor. Survivor yarışmasında azmi ile kendisine taraftarlar toplayan Evrim'in İstanbul doğumlu olduğu da bir başka bilgi olarak göze çarpıyor. Televizyon karşısında izlerken sahiden Evrim kaç yaşında, Survivor Evrim'in yüzme kariyeri şeklinde aramalar yapılabiliyor."Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım. 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.