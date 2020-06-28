Survivor ilk eleme adayı kim? Survivor kim aday oldu? (28 Haziran 2020)

Survivor 28 Haziran'da yayınlanan bölümde ilk eleme aday belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım Survivor kim aday oldu soruları sebebiyle kimin adını söyledi beklentilerini karşıladı. Survivor 2020'de 1. bireysel dokunulmazlık oyunu müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Survivor 2020'de geriye kalan yarışmacılar; Cemal Can, Nisa, Berkan, Barış, Sercan, Elif, Yasin oldu. Bu yedi yarışmacı, Survivor 120. bölümde 1. dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı.Yedi kişinin oynayacak olması nedeniyle dokunulmazlık oyununda yeni bir kural işlendi. Dokunulmazlık oyunu ilk turunda parkura tek tek çıkacak yarışmacılar, en kısa sürede tamamlamaya çalıştı. Bu kurala göre, bu turda birinci sırada olan, parkuru en kısa sürede bitiren yarışmacı, ilk tur eşleşmesinden muaf oldu. Survivor Berkan, parkurda en iyi dereceyi yaparak bu avantajı ele geçirdi.Survivor ilk eleme adayı Berkan oldu. Sercan dokunulmazlık oyunu kazanan kişi olarak Sercan Berkan'ın adını söyledi.27 Haziran Cumartesi günü Survivor 120. bölümde Sercan'ın ada konseyinde kimin adını söyleyeceği merak edildi. Konuşmasında duygusallıktan bahsetmesiyle gözler yine Nisa'ya çevrildi. Sercan, bu sefer hem duygusal hem de stratejik bir isimin aklında olduğunu söyledi. Kendisine rakip görmesi ve takımına katılmak istememesi nedeniyle Sercan'ın eleme potasına gönderdiği isim Berkan oldu. Berkan, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.Survivor Berkan yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Yarışmadaki performansı ve arkadaşça tavırları Survivor Berkan kimdir, ne iş yapıyor bilgilerinin daha sık aratılmasını sağladı. Survivor yarışmacılarından Berkan Karabulut'un merak edeni çok fazla. Özellikle Berkan'ın hayranları Survivor'da onu izlemeyi çok seviyor ve verdikleri oylarla onlara destek olmaya çalışıyor. TV8'de yayınlanan Survivor yarışmacısı Berkan'ın kim olduğuna ilişkin sorular da çokça soruluyor ve beklenen cevaplara bakılıyor.Survivor Berkan için yedek yarışmacı olarak dahil olmasının yanı sıra vücut geliştirme sporu ile ilgilendiği biliniyordu. Onu daha yakından tanımak isteyenler için bilgiler bu şekilde:Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.Survivor'a yedek yarışmacı olarak dahil olan Berkan Karabulut, kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda özel bir işletmenin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışıyor.2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur."4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.Kolumda 2 sene önce yaptırdığım bir dövmem var, Fransızca "neden başladığını asla unutma" yazıyor. Onun üstünde de bir koi balığı var. Bunun anlamı Japon efsanesine göre ters akıntıya karşı giden bir nehirde azmi ve kararlılığı sayesinde nehrin sonuna ulaşıp ejderhaya dönüşen bir balık ."