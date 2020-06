Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 6 Haziran 2020 dokunulmazlık oyunu

Survivor 6 Haziran 2020 yayınında haftanın ilk eleme adayı oldu. 6 Haziran'da yayınlanan bölünde Survivor dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takımdan eleme adayı ise Cemal Can olarak belirlendi. Kırmızı takım ve Mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlığı kazanmak için olağanüstü bir performans sergilediler. Günün sonunda ise dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Survivor 99. Bölümünde toplanan ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden takım elenmesi istedikleri arkadaşlarının ismini yazdılar. Sonunda ise haftanın ilk elenme adayı belli oldu.Survivor 2020 yeni bölümde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. 6 Haziran 2020 tarihli Survivor 99. bölümde Kırmızı takım ile Mavi takım arasında nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunu 10'a 8 skorla kazanan Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım yarışmacıları için ada konseyinde ilk olarak halk oylaması yapıldı. Sonrasında ise Mavi takım yarışmacıları, eleme adayı olacak ismi yazdılar. Ada konseyi öncesinde aldıkları karara göre Mavi takımda adı dört kere yazılan Cemal Can, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2020 yeni bölümde yeni dönemin ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler Gönüllüler formatı ile başlayan Survivor'da Çarşamba günü Kırmızı ve Mavi takım olarak iki takım oluşturuldu. 6 Haziran 2020 tarihli Survivor 99. bölümde bu iki takım, ilk defa dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Heyecanla izlenen haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. İki takım, ada konseyinde eleme adayı çıkarmamak için müthiş bir mücadele sergiledi. Çeşitli engellerle dolu parkuru aşıp atışlarda sayıyı takımına kazandırmak için yarışmacılar yoğun çaba sarfetti. Günün sonunda ise on puanı toplayan takım, Survivor 2020'de haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım oldu.Survivor 2020 yeni bölümde yeni takımlar Kırmızı ile Mavi takım arasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Yeni dönemin ilk dokunulmazlık oyununda Kırmızı takım 2-0 önde iken Barış ile Cemal Can parkura çıktı. Survivor Cemal Can, hızını parkurda gösterdi ve Barış'tan önce atışlara geldi. İlk olarak küpleri çubuklara takan iki yarışmacılar atışlara geçti. İki yarışmacı atışlara geçtiği sırada Survivor Yasin, "Hadi Barış" şeklinde yanlışla tezahürat yaptı. Evrim farkedince Yasin'i gülerek uyardı. Oyun sonrasında Survivor Barış "Sen ne diye Barış diye bağırıyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Yasin ise eskiden aynı takımda oldukları için alışkanlıktan dolayı söylediğini belirtti. Fakat sonrasında Yasin yine "Aferin Barış" demesi Barış'ı yine kızdırdı. Barış, Berkan örneğini verdi ve Yasin'i bir kez daha uyardı.Survivor 2020'nin yüzüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2020, 7 Haziran Pazar günü dalya diyecek. Yeni dönemin başladığı Survivor'da Kırmızı takım ile Mavi takım, bir kez daha dokunulmazlık için mücadele edecek. Yapılan konsey sonrasında Mavi takım içinde yaşanan tartışmaların olduğu sahneler dikkat çekiyor. Gerginliklerin yaşandığı, tansiyonun yükseldiği haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak merak ediliyor. Heyecanın dorukta olduğu Survivor 2020'nin yeni bölümü hafta içi hergün saat 20.00'da TV8 ekranlarında...