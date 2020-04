Survivor ilk eleme adayı kim oldu (18 Nisan 2020)

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da oynan avantaj oyunu sonrası yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geçti. Heyecanlı oyunda dokunulmazlığı almak isteyen Ünlüler ile Gönüllüler, parkurda ciddi performans sergiledi. Oynanan oyunda berabere atışlar devam ederken, son anda Ünlüler takımı galip geldi. Böylece Ünlüler takımı bu hafta hem dokunulmazlık hem ödül oyununu kazandı.



SURVIVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! BARIŞ



En çok oy alan birinci aday;



Gizem; 2 oy



Barış: 5 oy



En fazla oyu Barış aldığı için geri kalan oyların açılmasına gerek kalmadı. Gönüllüler takımından ilk gitme adayı Barış oldu.

SURVIVOR YENİ KURALLAR NASIL?

ÖDÜL OYUNUNUNDA ÖDÜL NE, HANGİ TAKIM KAZANDI?

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevilen yarışma programı Survivor dokunulmazlık oyunu ile bu akşam eleme adayları belli oldu. Her bölümde heyecanın doruklarda yaşandığı yarışma programında ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya mücadeleleri devam ederken her hafta adadan bir kişi giderek yarışmaya veda ediyor. Survivor 2020'de değişen eleme sistemine göre dokunulmazlık oyunu yine Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak. Fakat her oyunda kaybeden takım, akşamında ada konseyinde bir eleme adayı belirleyecek. Programın sıkı takipçileri "Survivor eleme adayları kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" gibi sorularını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Ada konseyi heyecanla beklenirken haberimizin devamından tüm detaylara ve gelişmelere ulaşabilirsiniz.Diğer taraftan bu akşam oynanacak olan dokunulmazlık ile ilgili yeni kurallar açıklandı. Bundan böyle Cumartesi ve Pazar akşamı oyun oynandıktan sonra ada konseyi gerçekleştirilecek. Ve 2 akşamda da adaylar çıkarılacak. Takımlar dokunulmazlık konusunda eşit olsa dahi ikisinden de birer aday çıkarılacak. Salı akşamı genel SMS oylaması sonrasında elenen isim belli olacak.Yapılan değişiklikle dokunulmazlık ve ödül oyunu birleştirildi. Bu akşam kazanan Tavuk kanatlarının olduğu kova kazandı. Her takıma üçer kova verildi. Kazanan takım ünlüler oldu.Survivor'da ödül oyunu erzak içindi. Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya mücadele etti. Ödül oyununu kazanan takım ise 10'a 4 Ünlüler oldu.Survivor 2020 Ünlüler ile Gönüllüler yeni bölümde Yasin, Evrim'e bağırınca Acun Ilıcalı'dan sert tepki aldı. 17 Nisan 2020 tarihli Survivor 49. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, erzak oyunu için kıyasıya mücadeleye yaşandı.Skor 2-2 iken Ünlülerden Yunus Emre ile Gönüllülerden Yasin parkura çıktı. Oyunu kazanmasına rağmen Yasin, Evrim'e yüksek sesle bağırması sonrasında Acun Ilıcalı'dan uyarı aldı. Acun Ilıcalı, "Programda bir kadına bu şekilde bağırılmasını kabul edemeyiz" diyerek Yasin'i uyardı.