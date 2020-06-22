Survivor ikinci eleme adayı, Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor ikinci eleme adayı 22 Haziran'da yayınlanan bölümde ortaya çıktı. Survivor ikinci eleme adayı Dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım tarafından belirlendi. Survivor yarışmasında birinci eleme adayı bilindiği gibi Evrim olmuştu. Evrim birinci eleme adayı olduktan sonra gözler Survivor ikinci eleme adayı kim olacak diye yarışmacılara çevrilmişti. Zorlu parkularda yarışan yarışmacılardan Sercan Yıldırım Dokunulmazlık oyununu kazandığı için ikinci eleme adayını ortaya çıkardı.TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'da nefes kesen mücadelenin ardından ikinci eleme adayı geride kalan yarışmacılardan Elif, Barış, Yasin, Berkan, Nisa ve Cemal Can arasından seçildi.Survivor ikinci eleme adayı Nisa oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım'ın açıkladığı Survivor 2. eleme adayı Nisa olarak belirlendi. Birinci eleme adayı olan Evrim ile birlikte Survivor ikinci eleme adayı olan Nisa SMS oylamasını beklemeye başladı.Bireysel Dokunulmazlık oyununudan sonra açıklanan Survivor ikinci eleme adayı konusunda yarışmamın sıkı takipçileri arasında Nisa'nın adının söylenmesi sürpriz olarak değerlendirildi. Sercan Yıldırım bilindiği gibi Survivor 2. eleme adayı olarak belirlediği Nisa'ya duygusal yakınlık hissettiğini daha önce açıklamıştı. Bu gelişmeden sonra Nisa'nın sözledikleri ise şok etkisi yarattı.Survivor yarışmasında ikinci eleme adayı olarak belirlenen Nisa, Dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım'ın adını söylemesini intikam aldığı şeklinde değerlendirdi. Survivor 2. eleme adayı olarak kendi isminin çıkmasına intikam olarak değerlendiren Nisa'nın açıklamaları sürriz olarak nitelendirildi.Survivor Nisa kimdir için voleybolcudur yanıtını verebiliriz. Eskiden tenis kariyeri de olan Nisa 2020 Survivor performansıyla göz dolduruyor. Kaç yaşında Survivor 2020 yarışmacıları arasında bulunan Nisa Bölükbaşı, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sempatik tavırlarıyla sevilen fakat bazen çocuk ruhuyla eleştirilen Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa kaç yaşında ve nereli?Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında bulunan Nisa Bölükbaşı da merak edilen isimler arasında. Küçük yaşlarda sporla ilgilenmeye başlayan yarışmacı kendini tanıttığı videoda rakiplerine meydan okuyor. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz pateniyle ilgilenen ve kendine has duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Survivor Nisa Bölükbaşı...2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.