Survivor ikinci aday kim? Survivor ikinci eleme adayı belli oldu (28 Haziran 2020)

Survivor ikinci eleme adayı dokunulmazlık oyunu oynandıktan sonra oluşturulan konseyde belli oldu. Konseyde dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım Nisa'nın adını verdi. Survivor ikinci dokunulmazlık oyunu kazananı belli oldu. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Berkan'ın ismini vermişti. Dokunulmazlık oyununun finalinde Berkan ile Sercan final yarışına çıktı. Heyecan dolu geçen final yarışında Sercan dokunulmazlık oyununda Berkan'ı yenince ikinci eleme adayını belirleme şansı yakaladı. Survivor ikinci dokunulmazlık adayı kim? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı, Survivor dokunulmazlık adayı, Survivor 28 Haziran'da ne oldu bilgileri için haberimizde...Survivor yarışmasında ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve kimin eleme adayı belirleyeceği ortaya çıktı. TV8'de yayınlanan yarışma programında nefesleri kesen bir oyunun ardından dokunulmazlık oyunu sahibini buldu. Ardından ise 28 Haziran Survivor eleme adayı ortaya çıktı.Survivor Sercan, 121. bölüm ada konseyinde bir isim daha söyledi ve bu isim Survivor 2020 121. bölümde ikinci eleme adayı oldu. Survivor Sercan, ikinci eleme adayı olarak Nisa'nın adını söyledi.Survivor ikinci eleme adayı olan Nisa kendisinin eleme adayı olduğunu öğrendikten sonra bu kararı beklediğini belirterek yarışmada kalma isteğini yineledi.Survivor Nisa kimdir için voleybolcudur yanıtını verebiliriz. Eskiden tenis kariyeri de olan Nisa 2020 Survivor performansıyla göz dolduruyor. Kaç yaşında Survivor 2020 yarışmacıları arasında bulunan Nisa Bölükbaşı, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sempatik tavırlarıyla sevilen fakat bazen çocuk ruhuyla eleştirilen Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa kaç yaşında ve nereli?Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında bulunan Nisa Bölükbaşı da merak edilen isimler arasında. Küçük yaşlarda sporla ilgilenmeye başlayan yarışmacı kendini tanıttığı videoda rakiplerine meydan okuyor. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz pateniyle ilgilenen ve kendine has duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Survivor Nisa Bölükbaşı...2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.