Survivor ikinci aday, 15 Haziran Survivor ikinci aday kim?

Survivor ikinci aday ortaya çıkmadan önce tarihi bir olay yaşandı. Dokunulmazlığı olan Elif sebebiyle oyunu kaybeden Mavi takımın tamamı Survivor ikinci eleme adayı oldu. Survivor 2020'de ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım yine Mavi takım oldu. Dün ilk eleme adayı olarak Ardahan'ın çıkmıştı. Dört eleme adayı çıkması gerektiği için bu konseyde oylama yapılmasına gerek kalmadı.Survivor'da Elif'in hem dokunulmazlığı olması hem de sakatlığı dolayısıyla konseyde olamaması ve her hafta 4 eleme adayı çıkmasının nedeniyle Ardahan'ın ardından tüm takım aday oldu ve Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Böylelikle Ardahan, Yasin, Sercan ve Evrim eleme adayı oldu... Salı günü Ardahan, Yasin, Evrim ve Sercan arasından bir kişi SMS birincisi olacak. Geriye kalan 3 yarışmacı arasında en az SMS oyu alan kişi, Survivor 2020'ye veda edecek.Survivor 2020'de 2. Dokunulmazlık oyunu müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Dün kaybedilen dokunulmazlık oyunu etkisinde kalan mavi takım, oyuna iyi başlayamadı. Moralli olarak parkura çıkan Kırmızı takım, skoru 7-3'e getirerek rakibine fark attı. Bu andan sonra oyuna üstünlüğünü koyan Mavi takım oldu. Üst üste 4 oyun kazanarak skoru dengeledi. Kırmızı takım bir kez daha atak yaparak Mavi takımın umutlarını söndürdü. Oyunun sonunda 10-8 skorla kazanan takım Kırmızı takım oldu. Böylece Cemal Can, Nisa, Berkan, Barış Survivor 2020'de çeyrek finale kalmayı başardı.Ünlüler Gönüllüler formatı ile başladığı yeni sezonunda Survivor 2020'de çeyrek finale kalmayı garantileyen yarışmacılar belli olmaya başladı. İlk olarak geçen hafta yapılan sembol finalini kazanan Elif, Survivor'da çeyrek finale kalmayı başaran ilk yarışmacı olmuştu.Dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takımın yarışmacıları; Berkan, Barış, Nisa ve Cemal Can, bu hafta elenmekten kurtuldular ve böylece çeyrek finale kalmış oldular. Mavi takımdan Ardahan, Yasin, Sercan ve Evrim arasından bir kişi, Salı günü yapılacak konseyde SMS sıralamasına göre yarışmaya veda edecek. Ve son sekize kalan üç yarışmacı daha böylece belli olacak.