Survivor Havuç Furkan Kızılay kimdir? Furkan Kızılay yaşı boyu kaç (10 Ağustos Çarşamba)

Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 yılında İstanbul Şile'de doğmuştur. 31 yaşındaki Survivor Furkan, aynı zamanda şarkıcılık da yapmaktadır. Oyunculuğu, şarkıcılığı yanı sıra reklamlarda da sık sık boy gösteren Furkan Kızılay'ın Batur isminde bir kardeşi bulunmaktadır. Furkan Kızılay'ın babası Fitness öğretmeni ve antrenör Emin Kızılay, annesinin adı Mine Kızılay'dır.



Survivor Furkan Kızılay Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Havuç karakteri ile tanınmaktadır.



FURKAN KIZILAY EĞİTİM MESLEĞİ



Furkan Kızılay eğitimini Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri bölümünde tamamlamıştır. Furkan, İstanbul Bakırköyspor'da lisanslı tenisçi olarak ter dökmüştür.





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GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2022 Survivor All Star yarışmacısı Furkan Kızılay kimdir açıklamaları ve Survivor adasındaki yaşamıyla en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Furkan Kızılay'ın nereli olduğu, Furkan Kızılay mesleği ve doğum yeri, Furkan Kızılay özgeçmiş olarak TV ekranlarında yayınlandıkça sorgulanıyor.Survivor yarışması TV8 isimli televizyon kanalında yayınlanan ve en az aylarca süren bir reality show programıdır. Yarışmacılar kısıtlı imkanlarla bir adaya götürülürler ve çeşitli oyunlar oynatılarak, temel insani şartlarını sağlayarak finale kadar kalmaya çalışır.Büyük finalde büyük ödülün sahibi rakiplerini SMS oylamalarıyla eleyen 1 kişi olur.Daha önceki senelerde Survivor yarışmalarında yarışmış ve adından söz ettirmiş 26 kişi 2022 All Star Survivor'da yarışma hakkı kazandı. İki gruba ayrılan Survivor 2022 All Star yarışmacıları şöyle:Adem KılıçcıAycan YanaçBarış Murat YağcıBatuhan KaracakayaBirsen BekgözÇağan Atakan ArslanElif GörenFurkan KızılayMert ÖcalMerve AydınNagihan KaradereSema AydemirSercan YıldırımAnıl Berk BakiArdahan UzkanbaşBerkan KarabulutBerna KekliklerEvrim KeklikGizem KerimoğluGökhan KeserHikmet TuğsuzNisa BölükbaşıOgeday GirişkenSeda OcakSude BurcuYasin Obuz2022 Survivor All Star yarışmasının yayınlanacağı tarih ve kanal açıklandı. Yeni bölümleriyle yeni sezon Survivor 2022 All Star 15 Ocak Cumartesi günü TV8 televizyon kanalında saat 20:00'de yayınlanacak.