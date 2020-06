Survivor fragman 109. bölüm, Survivor yarın fragman (16 Haziran 2020)

Survivor 2020'nin 109. Bölüm tanıtımı yayınlandı. 16 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek Survivor yeni bölümde eğlenceli bir iletişim oyunu oynanacak. Kırmızı takım ile Mavi takımı, son kez karşı karşıya getirecek oyun, verilecek iletişim ödülü nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.Survivor 2020 yeni bölüm tanıtımında Mavi takımda, oyunu bırakan Evrim'e eleştiriler devam ediyor. Survivor Yasin'in Evrim için söylediği "ihanet" sözleri ise dikkat çekiyor. Survivor 109. Bölümünde çeyrek finali göremeyecek, yarışmaya veda edecek isim belli olacak. İletişim oyununu kim kazanacak, Mavi takımda kim elenecek? Bu soruların cevapları ve daha fazlası, Survivor'ın yeni bölümündeSurvivor 2020 yeni bölümde ödül oyununda Evrim'in oyunu bıraktığı anlar herkesi şok etti. 15 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelen Survivor 108. Bölümde Kırmızı takım ile Mavi takım arasında büyük ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunda skor 6-6 iken Mavi takımdan Evrim ile Kırmızı takımdan Cemal Can parkurda karşılaştı. Türlü engellerle dolu parkuru, iki yarışmacı da aynı zamanda geçti. Atışlarda Evrim düşürmesi gereken sembolleri sürekli ıska geçince bir anda morali bozuldu. Sonrasında ise sembolleri eliyle deviren Evrim oyunu bıraktı. Herkesin şaşkınlıkla izlediği bu anlarda Cemal Can, son sembolü de düşürdü ve takımını 7-6 öne geçirdi.Avantaj oyunu, Survivor 2020'de oyunlar kadar önem taşıyor. Oyunlarda seçimi yapma şansını kazanmak isteyen takımlar, bayrak yarışına çıkıyor. Oyun öncesinde parkuru da tanıma fırsatı veren avantaj oyununu kazanan Mavi takım oldu.Haber ile ilgili metin girin!.Büyük Ödül Oyunu; her hafta farklı ve yeni bir ödül ile yarışmacıları heyecanlandırmaya devam ediyor. 15 Haziran Pazartesi günü Survivor 2020 108. Bölümde ödül oyununu kazanan takım ilk olarak havaalanına gidecek ve burada özel bir jete binecek. Sonrasında uçaktan indikleri yerde üstü açık bir araba ile Samana'ya gidecekler. Burada muhteşem bir şelale, saklı bir cennet olan yerde doğanın keyfini çıkaracaklar. Gece konaklayacakları malikanede sörf yapabilecek ve açık hava sinemasında film izleyebilecekler. Ayrıca kazanan takım yarışmacıları, Gedik Piliç'ten ızgarası, barbeküsü, bütün pilici ve yanında Coca Cola'nın doyasıya keyfini tadını çıkaracak.