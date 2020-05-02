Survivor Evrim kimdir, ne iş yapıyor?

Survivor Evrim Keklik kimdir ne iş yapıyor sorusu yarışmanın en dikkatli takipçilerini meraklandırıyor. Eski bir voleybolcu olan ve sportif kişiliğiyle bilinen Survivor Evrim Keklik kimdir cevabının en doğru halini sizler için hazırladık. Survivor yarışmacılarından Evrim mesleğini merak edenler oldukça fazla. Neden mesleği Survivor Evrim'in çünkü çok fazla merak ediliyor. Gösteriyor ki Survivor Evrim'in nasıl bu yarışmada zirveye çıkmaya çalıştığına şait oluyoruz. Survivor Evrim'in yaşı kaç, Survıvor Berna boyu kaç sorularının yanıtları haberimizde.

02 Mayıs 2020 02:06
Survivor Evrim kimdir, ne iş yapıyor?
Survivor Evrim Keklik kimdir sorusunun doğru cevabı eski bir voleybolcu olmasıdır. Bu konuyla ilgili Survivor yarıması içerisinde sıklıkla bu bilgi yer aldı. Yarışmada parkurları, televizyon yarışması olan platformda en başarılı kadın yarışmacılardan birisi olduğunu gösterdi. Survivor yarışmacılarından Evrim Keklik en çok dikkat çeken yarışmacılardan birisi. Evrim Keklik kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorulardan başka hangi mesleği yaptığını merak edenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Bu gibi Survivor Evrim ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda kendi anlatımıyla onu okuyacaksınız.

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Kısaca bahsetmek gerekirse Evrim Keklik profesyonel voleybolcu olarak geçimini sürdürüyor. Survivor yarışmasında azmi ile kendisine taraftarlar toplayan Evrim'in İstanbul doğumlu olduğu da bir başka bilgi olarak göze çarpıyor. Televizyon karşısında izlerken sahiden Evrim kaç yaşında, Survivor Evrim'in yüzme kariyeri şeklinde aramalar yapılabiliyor.

SURVIVOR EVRİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA MESLEĞİ NEDİR?

"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.



Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.

Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım. 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."



SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.



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