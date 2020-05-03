Survivor Ersin'in köpeği Mes cinsi nedir, öldü mü

Acun Ilıcalı, Instagram'dan canlı yayın yapıp ünlüler takımından Survivor Ersin Korkut'un köpeği Mes hakkında birtakım açıklamalarda bulundu. Mes bir süre önce ölmüş ancak bu haber Ersin'e verilememişti.Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında salı günü konsey toplantısında ünlüler takımından Survivor Ersin'e köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek. Acun Ilıcalı: "Ersin'in ailesinden bize bir talep geldi. Köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin'e söylemeliyiz." dedi.Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mes geçtiğimiz ay ölmüştü. Yarışmada da sık sık köpeğinden bahseden ve her fırsatta Mes'i çok özlediğini söyleyen Korkut'a kötü haberi kimse verememişti.Survivor Ersin'in 12 yaşında pekingese cinsi 'Mes' isimli çok sevdiği bir köpeği var. Survivor'a katılırken Mes'e iyi bakın diyen Ersin, yarışmada da sıklıkla köpeğini ne kadar sevdiğinden bahsediyordu.İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer almıştır.2015 yılında çekilmeye başlayan senaryo ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'nın yaptığı "Ekşi Elmalar" filminde görüntü yönetmenliği Gökhan Tiryaki yaptı. Filmde Farah Zeynep Abdullah, Devrim Yakut, Fatih Artman, Ersin Korkut,Songül Öden, Şükran Ovalı rol aldı.Sevinçli HallerÇok Güzel Hareketler BunlarEğlendirme DairesiGeldim Gördüm Güldüm ShowSurvivor 2020Bana Bir Şeyhler OluyorÇocuklar DuymasınGalip DervişDostlar MahallesiAlemin KıralıNeşeli HayatÇok Filim Hareketler Bunlarİçimdeki SesKutsal Damacana DracoolaBizim BatmanBana Baba DediPatron Mutlu Son İstiyorOrganize İşlerAltın HorozEkşi ElmalarDargın KuzenlerKolonya CumhuriyetiParayı BuldukDümdüzz AdamOrganize İşler 2: Sazan SarmalıFeride