Survivor Ersin Korkut köpeğinin ölüm haberini aldı mı?

Survivor Ersin Korkut köpeğinin ölüm haberini henüz almadı. Daha önceki bölümlerde Ersin Korkuta'a köpeğinin ölüm haberini vermeyeceklerini ancak ailesi isterse vereceklerini söylemişti. Bahsedilen konseyde Ersin Korkut'un köpeğinin öldüğü haberinin yarışmadaki performansını etkileyebileceğini söylemişti. Pekinese cinsi köpeği olan Ersin Korkut onu çok sevdiğini söylemişti. Ersin Korkut'un köpeği ile ilgili detaylar haberimizde...

11 Mayıs 2020 03:53
Survivor Ersin Korkut köpeğinin ölüm haberini aldı mı?
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında salı günü konsey toplantısında ünlüler takımından Survivor Ersin'e köpeği Mes'in öldüğünü söyleyeceğini belirtmişti. Acun Ilıcalı: "Ersin'in ailesinden bize bir talep geldi. Köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin'e söylemeliyiz." dedi.
Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mes geçtiğimiz ay ölmüştü. Yarışmada da sık sık köpeğinden bahseden ve her fırsatta Mes'i çok özlediğini söyleyen Korkut'a kötü haberi kimse verememişti.

Ersin Korkut'a şu ana kadar köpeğinin ölüm haberi söylenmedi.



ERSİN KORKUT KÖPEĞİ HANGİ CİNSTİ

Survivor Ersin'in 12 yaşında pekingese cinsi 'Mes' isimli çok sevdiği bir köpeği var. Survivor'a katılırken Mes'e iyi bakın diyen Ersin, yarışmada da sıklıkla köpeğini ne kadar sevdiğinden bahsediyordu.

AİLESİ SÖYLENSİN DEMİŞTİ

Ersin'in ailesinden talep geldiğini söyleyen Acun Ilıcalı salı günü Ersin'e kötü haberi vereceğini şu sözlerle açıklamıştı;

"Ersin'in ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin'e söylemeliyiz"



YILMAZ ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından usta komedyen Yılmaz Erdoğan devreye girdi. Acun Ilıcalı'yı arayan Erdoğan, 'kötü haberi vermek için biraz daha bekle' uyarısında bulundu.

Yılmaz Erdoğan'la konuşan Ilıcalı son gelişmeleri şu sözlerle anlattı; Ersin olayında şöyle bir gelişme oldu. Sevgili Yılmaz Erdoğan aradı beni 'söylersek adamı orada kaybedebiliriz' dedi. 'Sen ne diyorsun' diye bana sordu, 'Siz ne derseniz o' dedim.

Çünkü hiç karşılaşmadığımız bir durum. Şuan için erteledik, konseyde köpeğinin öldüğünü söylemedik Ersin'e... Tam bir mutabakat olması lazım. Bana ailesi 'söyle' dedi ama Yılmaz Erdoğan da Ersin için ne kadar değerli biliyorsunuz, o da 'söyle' derse o zaman açıklarım. Ben söylemeye çok da meyilli değilim açıkçası ama herkes hem fikir olursa söylerim.

ERSİN KORKUT KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.



ERSUN KORKUT FİLMLERDE OYNADI

2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.



Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer almıştır.

2015 yılında çekilmeye başlayan senaryo ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'nın yaptığı "Ekşi Elmalar" filminde görüntü yönetmenliği Gökhan Tiryaki yaptı. Filmde Farah Zeynep Abdullah, Devrim Yakut, Fatih Artman, Ersin Korkut,Songül Öden, Şükran Ovalı rol aldı.

ERSİN KORKUT OYNADIĞI FİLMLER, DİZİLER, YAPIMLAR

Programlar;

Sevinçli Haller
Çok Güzel Hareketler Bunlar
Eğlendirme Dairesi
Geldim Gördüm Güldüm Show
Survivor 2020
Bana Bir Şeyhler Oluyor

Ersin Korkut oynadığı Diziler;

Çocuklar Duymasın
Galip Derviş
Dostlar Mahallesi
Alemin Kıralı



Oynadığı Sinema filmleri;

Neşeli Hayat
Çok Filim Hareketler Bunlar
İçimdeki Ses
Kutsal Damacana Dracoola
Bizim Batman
Bana Baba Dedi
Patron Mutlu Son İstiyor
Organize İşler
Altın Horoz
Ekşi Elmalar
Dargın Kuzenler
Kolonya Cumhuriyeti
Parayı Bulduk
Dümdüzz Adam
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
Feride

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