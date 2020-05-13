Survivor Ersin elendi mi? Survivor Ersin elenme nedeni ne?

KONSEYDE NELER YAŞANDI?

ERSİN: İLK KÖPEĞİMİ GÖRECEĞİM

ACUN ILICALI SÖYLEYEMEDİ

ÇEKİM DIŞINDA KONUŞACAĞIZ

SURVIVOR ERSİN KİMDİR? SURVIVOR ERSİN'İN FİLMLERİ

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

'daşoku! Survivor 2020 yeni bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşandı., konseyde sakatlığı nedeniyle Ersin Korkut'un diskalifiye olduğunu, yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Ersin Survivor macerasını sakatlık nedeniyle noktalamış oldu.Ilıcalı'nın sözlerinin ardından Ersin, köpeğini özlediğini söyledi ancak yayında Acun Ilıcalı, Ersin'e köpeğinin öldüğünü söyleyemedi.Acun Ilıcalı, bu akşamki eleme konseyinde izleyicilerin ve yarışmacıların beklemediği bir açıklama yaptı. Acun Ilıcalı, Ersin Korkut ile ilgili olarak, yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Bunun nedeni ise geçtiğimiz günlerde oynanan futbol maçındaki sakatlığın olduğunu belirten Ilıcalı, yapılan MR çekimi sonrasında doktor kararı ile Ersin Korkut'un yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu."Çok iyi haberler veriyoruz size ama bu sefer açıkçası kötü bir haber vereceğim. Haberi vereceğim yarışmacı Ersin"" Ersin futbol oyununda sakatlanmıştı. Biz de MR çektirdik ve sonuçları İstanbul'a gönderdik. Hiç ama hiç beklemediğimiz bir haber geldi. Dr Metin Kuş yaptığı kontroller sonucunda Ersin bundan sonra Survivor'a devam edemeyecek"Acun Ilıcalı'nın oldukça üzgün olması ve "Bu sezon Survivor'da benim için en beklenmedik veda oldu. Açık söyleyeyim belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz" ifadelerini kullandı.Yarışmada sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Ersin Korkut, konseydeki açıklamalarıyla duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Ersin Korkut, açıklamalarında adadan ayrıldığımda ilk olarak İstanbul'a köpeğimi görmeye gideceğim, 'Mes' dediğimde nasıl tepki verecek merak ediyorum. Bilmiyorum ben hiç bu kadar sakal bırakmamıştım. Bu vaziyette gidersem 'Mes' beni tanır mı tanımaz mı çok merak ediyorum. Ailemden önce onu göreceğim. İfadelerini kullandı. Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un bu açıklamaları izleyenleri duygulandırdı.Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeğiyle ilgili sözleri sonrasında oldukça üzgün olduğu gözlerden kaçmadı. Ancak Ilıcalı, Ersin'e köpeği Mes'in öldüğünü söyleyemedi.Acun Ilıcalı, eleme konseyinde yaptığı açıklamaların ardından Ersin'e yönelerek çekim dışında bir şey konuşacağız dedi. Bu konunun ise Ersin'in köpeği 'Mes'in ölüm haberini vermesiyle ilgili olduğu tahmin ediliyor.Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. 5 kardeş olan Ersin Korkut'un babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. Sinemacı ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın teyzesinin oğludur. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şoförü olarak çalışan Ersin Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı ve çeşitli işler yaptı.İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Ersin Korkut, kuzeni olan Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile oyunculuk kariyerine adım atmış oldu.İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve "Doktor Bu Ne?" repliği ile tanınan Ersin Korkut, 2004 yılında Sevinçli Haller adlı mini TV serisi ile televizyon dünyasına adım attı. 2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Ersin Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer aldı. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Ersin Korkut birçok başarılı film ve dizide rol almıştır.