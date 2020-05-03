Survivor elenme adayı kim oldu? (3 Mayıs 2020)

Survivor ilk eleme adayı programın yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor eleme gecesinde Berkan 3 Mayıs'ta eleme adayı olarak gösterildi. Eleme gecesi için kritik olan Survivor dokunulmazlık oyununda Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Cemal Can parkura çıktı. İkilinin son oyunu sonrası Ersin'in mücadelesi dokunulmazlığı kazanan takımı belirledi. Nisa'nın Acun Ilıcalı'dan özür dilemesi ise Survivor son bölüme damga vurdu. Peki, Survivor 64. bölümde kim eleme potasına girdi? Eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım.Survivor 2020'de dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler için ada konseyi toplandı. Ada konseyinde ilk olarak halk oylaması başlatıldı. Kadın yarışmacıların dengesinin korunması nedeniyle Gönüllüler takımı, ada konseyinde sadece erkek yarışmacılardan birinin adını yazmak zorunda idi. Ada oylamasında ismi yazılanlar; Ardahan, Berkan, Yasin, Cemal Can oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Berkan, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Yedişer kişi kalan iki takım, zor ve uzun bir parkurda inanılmaz bir performans gösterdiler. Sonuna kadar kıran kıran geçen mücadeleden galip çıkan Ünlüler oldu. Böylece ilk dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler oldu ve dokunulmazlık ile birlikte güzel bir ödül kazandılar.Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.Survivor'a yedek yarışmacı olarak dahil olan Berkan Karabulut, kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda özel bir işletmenin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışıyor.2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.