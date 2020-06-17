Survivor elenen yarışmacı kim? Dün akşam kim elendi?

Survivor elenen yarışmacı kim? Survivor dün akşam kim elendi şeklide verilen bilgi sebebiyle aramalar yoğunlaştı. Haftalardır Dominik'te yarışan yarışmacı Ardahan Survivor'dan elenen isim oldu. Survivor'da kim elendi sorusunun cevabı Ardahan Özkanbaş oldu. Survivor'da elenen isim ortaya çıktı. Ekranların en çok izlenen ve takip edilen yarışması Survivor 2020'de heyecanlı dolu bir konsey ekrana geldi. Eleme konseyinde mavi takımın tamamı eleme adayı olmuştu ve gitmesi istenen isim Ardahan oldu. Yarışma ile ilgili detayları öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Haziran 2020 05:38
Survivor elenen yarışmacı kim? Dün akşam kim elendi?
Survivor 2020'de haftanın elenen yarışmacısı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı bilgiye göre yarışmacılardan Ardahan yarışmadan elendi. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım da Elif dışındaki yarışmacılarda Survivor'da haftanın eleme adayları oldu. Pazar günü yapılan SMS oylaması sonuçlarına göre Survivor 2020'de veda eden isim belli oldu. Survivor 2020 18. hafta SMS sıralamasında birinci olan Yasin, Mavi takımdan çeyrek final biletini kapan ilk isim oldu. Sercan, Evrim ve Ardahan arasında rakiplerine göre daha az SMS alan yarışmacı ise Survivor 2020'de Ardahan elendi ve çeyrek finali göremeden yarışmaya veda etti.
2020 sezonunda yarışmanın bireysele dönüşünü göremeyen bir isim daha 16 Haziran'daki elemede ortaya çıktı. SMS sıralamasında rakiplerinden daha az oy olarak Survivor 2020'ye veda eden kişi Ardahan oldu.

SURVIVOR ELENEN YARIŞMACI ARDAHAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA

Survivor Ardahan kimdir ile birlikte kaç yaşında ve nereli olduğuna dair kesin bilgiler bulunuyor. Yarışmanın hayranları Aradahan Bölükbaşı'nı yakından takip etmek istiyor. İsmi Sadık Ardahan Uzkanbaş. Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden birisi. Yaşı kaç ve nereli gibi soruların yanında onun hakkında bir çok soru soruluyor. Kim olduğu ve nerede yaşadığı da merak edilenler arasında. Gönüller takımında yer alacak olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Survivor 2020 parkurlarında ter döküyor ve birincilik için oynuyor.

Peki, Survivor yarışmacısı Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir, nereli ne kaç yaşında? Haberimizde, milli futbolcu Sadık Ardahan Uzkanbaş ile ilgili bilgiler yer alıyor.

SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİŞİSEL INSTAGRAM HESABINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN



ARDAHAN FUTBOL OYNADI

8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.

Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.




SURVİVOR ARDAHAN NERELİ, NEREDE DOĞRU VE YAŞI KAÇ?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."

ERSİN ARDAHAN'A ŞANS VERMEDİ

Survivor 2020'nin 52. bölüm ödül oyununda ünlüler takımından Ersin, gönüllüler takımından Ardahan'a sayı şansı tanımadı. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde Ersin, atışlardaki kabiliyetini bir kez daha gösterdi. 20 Nisan 2020 tarihli Survivor 52. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Skor 4-4 iken Ünlülerden Ersin ile Ardahan parkura çıktı. Atışlara sonradan gelmesine rağmen Ardahan'dan daha isabetli atışları ile sayıyı alan Ersin oldu.

 



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