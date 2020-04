Survivor eleme adayları belli oldu mu? 26 Nisan Survivor 2020 ikinci eleme adayı kim?

Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu. İlk eleme adayı Ünlüler takımından Yunus Emre olmuştu ve 26 Nisan Survivor yayınında ikinci eleme adayı da seçildi. 26 Nisan Pazar günü ekrana gelen Survivor 58. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadele sonunda bu akşam dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler için ada konseyinde SMS oylaması yapıldı. Sonrasında ise ada oylaması yaparak içlerinde bir eleme adayı belirledi. Survivor'da yeni eleme sistemine göre bu hafta yine iki takım için de SMS oylaması yapılmış ve her iki takımdan da birer eleme adayı çıkarılmış oldu. Salı günü yapılacak eleme konseyinde SMS sıralamasına göre ikişer eleme adayı daha çıkarılacak. Toplamda altı eleme adayı arasından en az SMS oyu alan kişi adaya veda edecek.Survivor'da erzak oyunu takımlar için ayrı bir önem taşıyor. Özellikle açlıkla mücadele verilen Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler takımları, haftalık erzağı kazanmak uğruna yoğun emek harcadı. Gönüllüler, avantaj oyununu kazanarak oyun öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Survivor'da erzak oyunu ilk bölümü, iki takım arasında gitti geldi. Fakat 5-5'ten sonra Gönüllüler aradaki farkı açmaya başladı. Ve üst üste beş sayı kazanarak skoru 10-5'e getirmeyi başardı. Erzak oyununu kazanan Gönüllüler, uzun bir aradan sonra erzak paketine kavuşmanın sevincini yaşadı.Survivor son bölümünde Acun Medya ile Survivor yarışmacılarının karşı karşıya geldiği voleybol maçında nefesler tutuldu. Ödülü açıklayan Ilıcalı, "Eğer biz kazanırsak, bizi tutanlar pilav, et, salata ve tatlı yiyecek. Karşı takım kazanırsa onları tutanlara ise karışık ızgara et, yoğurt, salata, içecek ve 3 çeşit tatlı veriyorum" dedi. Acun Ilıcalı, İrem ve Nisa'dan oluşan Acun Medya takımı ile Evrim, Ardahan ve Cemal Can'dan oluşan takım arasındaki voleybol maçı büyük heyecana sahne oldu. Voleybol maçını kazanan takım ise 3-0'lık skorla Acun Medya oldu.Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in 55. bölümünde Anlat Bakalım oyunu oynandı. Yarışmacıların eğlenceli vakit geçirdiği ve birbirine üstünlük kurarak ödüle ulaşmak istediği Anlat Bakalım oyununda, sadece bir takım ödülün sahibi oldu. Frambuazlı cheesecake ve soğuk kahve ödüllü Anlat Bakalım oyununu Ünlüler takımı, 10-2 gibi farklı bir skorla kazandı.