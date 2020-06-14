Survivor Eleme adayı kimler, Survivor kim eleme adayı oldu? (14 Haziran 2020)

Survivor 14 Haziran bölümünde ilk eleme adayı belli oldu. Çeyrek final öncesinde son kurulan takımlar ile oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kaybetti. Mavi takımda yer alan Elif, daha önce sembol finalini kazanarak çeyrek finali garantilemiş ve bireysel dokunulmazlık kazanmıştı. Bu yüzden bu akşam Mavi takımda Ardahan, Sercan, Yasin ve Evrim için SMS oylaması yapıldı.Mavi takımdan Ardahan, Sercan, Evrim ve Yasin için SMS oylaması yapıldı. Müşahede altında olan Elif, çeyrek finali garantilediği ve dokunulmazlığı olduğu için oylamaya alınmadı. Sonrasında ise Mavi takım içinde ada oylaması yapıldı ve eleme adayı olmasını istedikleri yarışmacının adı yazıldı. Mavi takımın eleme adayı, konsey öncesinde kendi aralarında verilen karara göre belirlendi.Survivor 2020 dokunulmazlık oyunu, sezonun en inanılmaz bir geri dönüşüne sahne oldu. Kırmızı takımı ile Mavi takım, dokunulmazlık oyunu için parkurda inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Mavi takım, skoru 9-3 yapmayı başardı. Fakat Elif'in yaşadığı talihsiz kaza sonrasında Kırmızı takım, yavaş yavaş arayı kapatmayı başardı ve skoru 9-9 yaptı. Böylece bayrak yarışına giden dokunulmazlık oyununda Cemal Can'ın atışları takımına dokunulmazlığı kazandırdı.Survivor Elif durumu nasıl bilgisini edinmek isteyenler merakla bekliyor. Sebebi ise Survivor Elif son yarışta havuzda başını vurmuştu ve Survivor Elif diskalifiye olacak mı? merakı başlamıştı. Survivor 2020 yeni bölümde birinci dokunulmazlık oyunu sırasında Mavi takımdan Elif, parkurda sakatlanarak oyunu terketmek zorunda kaldı. 13 Haziran 2020 tarihli Survivor 106. Bölümde iki takım kritik bir dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunda Mavi takım 7-3 önde iken Barış ile Elif parkura çıktı. Parkurda bulunan kaydıraktan havuza giriş sırasında Elif bir sakatlık yaşadı. Olayı fark eden arkadaşları anında yanına koştular.Sonrasında ise Doktor Metin Kuş gelerek önlem için ilk olarak boyunluk takılmasını istedi. Survivor Elif, daha sonra gelen bir sedyeye yatırılarak ambulansa taşındı. Doktor Metin Kuş "kötü olduğunu düşünmüyorum" diyerek herkesin yüreğine su serpti. Doktor Metin Kuş "Her ihtimale karşı bir MR çektirelim" dedikten sonra Survivor Elif, ambulansla hastaneye gerekli kontrollerin yapılması için götürüldü. Survivor Elif'in son durumu, yapılacak bu kontroller sonrasında kesin olarak belli olacak.