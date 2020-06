Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ilk aday

Survivor eleme adayı yayınlanan son bölümde belli oldu. Survivor yarışmasında ilk eleme adayı Evrim olarak açıklandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can Survivor eleme adayı olarak Evrim'i gösterdiğini açıkladı. Bu açıklama ile birlikte Survivor'da elenecek adayların arasında ilk olarak Evrim'in ismi yer aldı. Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, Evrim'i ilk aday göstermesinin sebeplerini de açıkladı. Yarışmanın nefes kesen anlarına sahne olan dünkü bölümde ilk adayın çıkmasının ardından gözler ikinci adaya çevrildi.Survivor eleme adayı ilk aday olarak açıklandıktan sonra Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can uzun açıklamasında düşüncelerini aktardı. Yarışmadan elenmesini istediği ilk isim olarak Evrim'in adını söyledi ve Survivor eleme adayı Evrim oldu, meraklı bekleyiş başladı.Survivor yarışmasında Evrim eleme adayı olarak belirlendi. Survivor yarışmasında bu haftanın ilk eleme adayı olarak belirlenen Evrim, Cemal Can'ın kendisini eleme adayı göstermesine şaşırmadığını ve sonucu beklediğini söyledi. Diğer adayları beklediğini açıklayan Evrim'in yanında eleme adayları hafta boyunca devam edecek.Survivor Dokunulmazlık oyunu yarışı yine nefesleri kesti ve Dokunulmazlık oyununu kazanan isim Cemal Can oldu. Cemal Can'dan Survivor ilk eleme adayının ismini belirlemesi istendi. Cemal Can da ilk eleme adayı olarak Evrim'in adını verdi.Survivor 20 Haziran'da yayınlanan yani dünkü bölümde ilk eleme adayı Evrim oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can gerekçelerini açıklayarak eleme adayı olarak Evrim'i gösterdiğini söyledi. Evrim ise eleme adayı olmasına şaşırmadığını söyledi.