Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ilk aday belli oldu. Dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazandı ve Evrim aday olarak gösterdi. Survivor ilk eleme adayı belli oldu ve izleyiciler arasında bir çok yorum yapıldı. Survivor yarışmasının 20 Haziran'da ekrana gelen bölümünde Survivor ilk eleme adayı Evrim oldu, Evrim'i ilk eleme adayı olarak belirleyen ise Dokunulmazlık oyunu kazanan Cemal Can oldu. Yarışmada heyecan dolu bölümlere girilirken dünkü bölümde eleme adayının açıklanmasıyla heyecan yine tavan yaptı. Survivor ilk eleme adayı, Survivor ilk aday, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı bilgilerini haberimizden öğrenebilirsiniz...
Survivor eleme adayı yayınlanan son bölümde belli oldu. Survivor yarışmasında ilk eleme adayı Evrim olarak açıklandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can Survivor eleme adayı olarak Evrim'i gösterdiğini açıkladı. Bu açıklama ile birlikte Survivor'da elenecek adayların arasında ilk olarak Evrim'in ismi yer aldı. Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, Evrim'i ilk aday göstermesinin sebeplerini de açıkladı. Yarışmanın nefes kesen anlarına sahne olan dünkü bölümde ilk adayın çıkmasının ardından gözler ikinci adaya çevrildi.
Survivor eleme adayı ilk aday olarak açıklandıktan sonra Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can uzun açıklamasında düşüncelerini aktardı. Yarışmadan elenmesini istediği ilk isim olarak Evrim'in adını söyledi ve Survivor eleme adayı Evrim oldu, meraklı bekleyiş başladı.
SURVIVOR ELEME ADAYI EVRİM OLDU
Survivor yarışmasında Evrim eleme adayı olarak belirlendi. Survivor yarışmasında bu haftanın ilk eleme adayı olarak belirlenen Evrim, Cemal Can'ın kendisini eleme adayı göstermesine şaşırmadığını ve sonucu beklediğini söyledi. Diğer adayları beklediğini açıklayan Evrim'in yanında eleme adayları hafta boyunca devam edecek.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Dokunulmazlık oyunu yarışı yine nefesleri kesti ve Dokunulmazlık oyununu kazanan isim Cemal Can oldu. Cemal Can'dan Survivor ilk eleme adayının ismini belirlemesi istendi. Cemal Can da ilk eleme adayı olarak Evrim'in adını verdi.
SURVIVOR İLK ELEME ADAYI EVRİM'İN HAYAT HİKAYESİ
Survivor 20 Haziran'da yayınlanan yani dünkü bölümde ilk eleme adayı Evrim oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can gerekçelerini açıklayarak eleme adayı olarak Evrim'i gösterdiğini söyledi. Evrim ise eleme adayı olmasına şaşırmadığını söyledi.